《缸邊隨筆－石鏡泉》提防中箭

《缸邊隨筆》證監副主席方星海於博鰲亞洲論壇上表示，要吸引更多外資進入Ａ股市場，這

是個十分利好投資者的政策，因為多了資金來Ａ股市場，Ａ股上升可期。



方星海將這些外資分為三類：



一種是境外的散戶，比例很小，也不會影響中國的金融穩定；二是境外的共同基金、保險公

司等從事全球資產配置的資金，這個是非常受歡迎的，也是持倉當中最大的一部分；還有一類是

通過國外的券商自營形式進來的資金，其背後是一些對沖基金，這類資金是監管部門比較關注的

（證券報）。



一提到對沖基金，就想到可以糾眾來犯的索羅斯，可以用內幕消息來炒賣的老虎基金，可以

有日前爆煲的南韓Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ以極高槓桿來炒賣的Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金。



這些對沖基金，鑑其往績，是可以使你無辜中箭。



商家風險管理信條之一是：未諗買先諗賣，即要想好活路與自己的貨，不致困死。



證監的風險管理信條則是：未准你買賣，先諗怎管你買賣，不可以開門迎狼，之後再諗計去

驅狼。



方星海指出，截至３月３１日，外資在Ａ股的持倉佔比達到５％，隨著外資持續進入中國市

場，可以看到中國股市比以往更平穩，外資在市場定價中起到的作用在增強，為挖掘價值創造條

件。中國股市有很多價值可以挖掘，中國經濟增長很快，相對來說缺少能夠挖掘價值的機構投資

者，外資進來正好彌補了這個缺陷。



「在設計滬港通、深港通時有規定，如果資金進來造成大幅波動的話是可以暫停交易的，我

們有手段管理外資大進大出造成的市場不穩定。」方星海表示，證監會高度重視股市安全，會不

斷跟境外的機構投資者、境外的監管部門溝通，有信心在開放的過程中維護資本市場的穩定。另

外，證監會還會進一步創造條件，讓幾大指數進一步將Ａ股的因子提升，擴大納入範圍，吸引更

多外資進入Ａ股市場（證券報）。



＊通融友善資金 打擊惡意資金＊



目前言，中國在設計滬港通、深港通時，是有限制每日進和出的額度，進來５００億，出去

的總額不能超過４２０億。防止了大進大出的炒賣，相信這個限額可以按照市道發展來擴充或收

縮的。運作原則是，對友善資金通融，對惡意資金手狠，狠到可以暫停交易。方星海的話是：如

果某一個外資帳戶資金進入Ａ股後導致市場大幅波動，證監會就會暫停它交易。



暫停交易，對對沖基金來說，是個絕對絕對的殺手鐧。



１９９８年美國的長期資本對沖基金趁俄羅斯開放其外匯市場狂炒賣俄羅斯股匯，就一如索

羅斯在當年率２７０隻鱷來炒港股匯一樣，索羅斯及其一眾附庸鱷估不到的是，港府以絕對合法

手段，抽高市場息至逾３００厘，索羅斯等鱷瓜得。



至於在俄羅斯那方，普京就是關閉市場，取消自由兌換，重回官價制，長期資本對沖基金被

關門打狗，如不是當時的美財長魯賓迭連７２小時向環球大銀行求他們暫不對長期資本對沖基金

追債，而是任之發展，相信美國的金融體制已垮台，美國的１１個航空母艦群都要泊港無錢出海

。



對沖基金有兩個死穴：



（１）市場息急升，使資金成本大漲；



（２）停市，因對沖基金買賣的都是衍生工具，而這些衍生工具是有時限的，一過期，就是

賠。一如過期牛奶，得之無用。



香港的息口市場有個電梯掣，可隨金管局意願而抽上，這是中國不易營造得來的，但中國一

如俄羅斯，歐美可以隨時停市、熔斷。



這個停市、熔斷手段既是所有金融市場都用過，不是新事物，為何方星海會提出來？無他，

怕啲炒家唔記得，今時一再申明，勿謂言之不預。



國家能洞察危機所在，早作防範對我等小戶是個保障，但仍然有炒家會唔記得，為利而犯險

，使到阿爺不能不出手，而阿爺一出手，我們就可能無辜中箭。



為防中箭，就要留意有多少資金流入Ａ股，如日日流入超標，就要提防點了。







＊越秀業績可以 合股吸引基金＊



昨午市閒談推介了越秀地產（００１２３），推介主要原因是業績可以，另會做５合１。事

成，會變成隻逾一美元價之股，不少外資基金才可購買。



﹒集團主要業務：



主要在香港及中國從事地產開發、管理及投資業務，業務主要集中地在廣州。



﹒集團業績表現，業務概況如下：



（一）若不考慮投資物業評估淨增值和相關稅項及淨匯兌虧損的影響，核心淨利潤上升

１４﹒６％至４０﹒２億元；整體毛利下跌１１﹒４％至１１６﹒２６億元，毛利率下降９﹒１

個百分點至２５﹒１％；



（二）房地產發展：營業額增長２６﹒２％至４３４﹒６５億元，佔總營業額９４％，分部

溢利減少２０﹒３％至７６﹒１８億元；



１﹒年內，集團累計合同銷售（連同合營公司項目的合同銷售）金額為９５７﹒６億元，較

去年上升３２﹒８％，合同銷售面積增加８﹒７％至３７９萬平方米；合同銷售均價為每平方米

２﹒５２萬元，上升２１﹒７％；



２﹒年內，入帳物業收入（含出售投資物業收入）增長２２﹒４％至４４３億元，入帳物業

面積升５１﹒２％至２４３萬平方米，均價每平方米１﹒８２萬元；



３﹒截至２０２０年１２月３１日，已售未入帳的銷售金額為１１９６﹒２億元，面積為

５１７萬平方米，均價為每平方米２﹒３２萬元；



（三）房地產管理：營業額下跌９﹒７％至８﹒０２億元，分部溢利增長１﹒３倍至

３﹒０５億元；



（四）房地產投資：營業額減少１２﹒６％至６﹒０３億元，分部溢利上升１﹒３倍至

１０﹒４３億元。截至２０２０年１２月３１日，集團擁有的出租投資物業共７７﹒４萬平方米

，其中，寫字樓佔５２﹒３％，商業佔３１﹒４％，停車場及其他佔１６﹒３％；



（四）其他：營業額下降４０﹒９％至１３﹒６５億元，分部溢利上升５﹒３％至８﹒８５

億元；



（五）於２０２０年１２月３１日，集團之現金及現金等價物及監控戶存款總額為

３７３﹒１億元，而總借貸為６７８﹒４億元。流動比率為１﹒６倍（２０１９年１２月３１日

：１﹒７倍），淨借貸比率為（借貸扣除現金及現金等價物及監控戶存款除以權益）為

４７﹒５％。



﹒集團未來發展：



２０２１年２月，集團持９５﹒４８％權益之廣州緯信實業發展以３３﹒４２億元人民幣投

得位於廣州黃埔區之住宅用地，總建築面積為２０﹒９２萬平方米。另集團旗下合資公司收購位

於杭州市之住宅用地３３﹒８％實際權益，總可建築面積為４２﹒２５萬平方米，其中集團應付

代價為３４﹒５２億元人民幣。



同月，廣州地鐵投融資（香港）以３﹒３億元人民幣認購越秀服務集團（由集團全資持有）

９０３６萬股股份，完成後集團及廣州地鐵投融資將分別持有該公司９１﹒８５％及８﹒１５％

，其主要提供非商業物業管理及增值服務，以及商業物業管理及運營服務。



同月，集團建議分拆越秀服務集團（由集團持９１﹒８５％權益）於聯交所主板上市，其主

要提供非商業物業管理及增值服務，以及商業物業管理及運營服務。



４月，建議５合１。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

