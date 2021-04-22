《凱文隨筆－凱文》印度前車，日本可鑒

《凱文隨筆－凱文》過去六天，印度的新型肺炎疫情不斷惡化，每日新增確診數目少則逾

２１萬，多則逾２９萬；首都新德里周一（１９日）起封城。醫院床位不足，最頂尖私立醫院的

氧氣也用光了！這種級別的危機，若處理不好就有機會超越美國，成為疫情下死亡人數之冠的國

家了。



印度人口規模跟中國相若，人民都是勤奮艱苦地過日子。去年（２０２０年）時任美國總統

特朗普對中國發起連串瘋狂制裁時，印度政府就偷偷地在中印邊境地區滋事，且持續了一段頗長

時間，對中國造成的折騰與壓力可不小，中國當時是嚴肅地調動了兵力、物資到邊境，準備打一

場硬仗（零下低溫氣候、高山地區，不宜人類居住的環境），後來衝突平息了，雙方同意有序脫

離接觸。



當時，全球都面臨疫情的嚴峻挑戰，印度也不例外，但其政府沒好好去應對疫情，反而想跟

中國打仗，為的是邊境不宜人居的荒野高地，那是甚麼居心？說穿了，就是美國在背後操縱。印

度總理莫迪當時還宣布巨額的軍火採購，彷彿也有美國印鈔票的本事。



滋事完畢，未知得到美國甚麼好處，駭然發覺國民感染新型肺炎的人數升至危險水平；印度

生產牛津疫苗藥廠的行政總裁竟然透過推特，請求美國總統拜登解除出口疫苗原材料的禁令，好

讓他們能有原材料生產疫苗，這是何等諷刺的事；印度在缺乏疫苗與生產疫苗的原材料的同時，

美國卻一直在囤積疫苗，不願隨便售予其他國家，而加拿大政府更吹噓，已為國民取得了每人九

劑的疫苗（當成感冒成藥看門口？），又映照出這些常講人道主義國家的醜陋面相。



中印是鄰居，目下能幫印度的，非中國莫屬（美國連疫苗原材料也禁止出口，還會給印度疫

苗嗎？），但印度會否「降低身價」向中國求助？難道要中國開口提出援助？我們一介平民只看

見那群狼來侵略我們的土地，難以站得更高國家層面的戰略思維去看待這事。



印度退出與中國對抗的舞台後，相繼出場的日本，與菲律賓；後者那位一貫「表現親中」的

總統，日前突然一反常態，說要派遣軍艦到南海；更猖狂的是日本政府，他們公然表示，中國對

台動武，他們就要與美國聯手干預，那無疑就是向中國宣戰。日本好歹也是個發達國家，即便過

去十年經濟不斷倒退，也不至於要淪落至印度那種格局吧？隸屬於台灣執政黨的議員在臉書發表

的帖文與相片顯示，日本駐台代表處升起了日本國旗（那就不是民間機構了），駐台代表的個人

名片改職稱為「大使」。



日本在步印度後塵，該國每日確診逾四千宗，接近１月份的峰值，政府正在考慮在東京及大

阪兩大城市重啟「緊急狀態令」。印度總理莫迪與日本首相菅義偉，都是平民出身，不暗地緣政

治，好學不學，學了商人特朗普的卑劣技倆，眼見無法解決國內的問題，遂轉移視線，劍指中國

，前者換來了災難，後者可能是大浩劫。烏克蘭不也是聽從美國的唆使，與俄羅斯對抗，目前，

俄羅斯調派十幾萬重兵到俄烏邊境，戰略分析員指，那將是一場大規模的殲滅戰，烏克蘭那位演

員出身的總統開始恐懼了，他要求與普京見面，但普京沒理會他，管治國家這麼容易嗎？依仗美

國在背後搞一個顏色革命，輕易過關，成了總統，就真以為自己是大人物了。

