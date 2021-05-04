  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》比亞迪戰友哭股喪，愈輸愈溝，最終愈溝愈輸

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢屬於顯著向淡和偏好。不經不覺，恆生指數已從上周四（２９日）高位２９４０５跌抵昨天
（３日）低位２８２５６，跌幅３﹒９０８％。若大家持有的是盈富基金（０２８００），虧損
幅度當然不算很大，但筆者認識的散戶投資者中，有人於上周四開市後，以「出現利淡消息便入
市」為理由，於１７３﹒５０元前買入了比亞迪股份（０１２１１）。昨天股價曾低見
１５６﹒６０元，令他損失了９﹒７４１％資金。其實，以該股的２０天年度化歷史波幅
１８﹒９３０％與恆指的１６﹒４１８％相比，股價的跌幅已算小了。
　　他的朋友從２５０﹒００元開始買入該股，２２０﹒００元和２００﹒００元附近兩度加注
，損失慘重。可幸者，為他們當日因已再沒有資金再入市溝貨，才不致多輸。為甚麼這麼多散戶
喜歡於逆景中溝貨呢？因為他們不願意接受投資失敗的現實，希望可以迅速反敗為勝。不理會加
注持貨的風險，不做好資金管理，最後只得與戰友一起哭股喪。希望每一位市場分析員都會負起
責任，鄭重提醒他們不要胡亂溝貨，愈輸愈溝，弄至愈溝愈輸。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線　成交不足千億元
財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元　目標下半年初推南向債券通及理財通
FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎　未來三大風向環環相扣
中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城　肩負發展新產業重任
中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業　證券業或合併成新巨頭
開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金