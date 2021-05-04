《運籌帷幄－梁業豪》比亞迪戰友哭股喪，愈輸愈溝，最終愈溝愈輸

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢屬於顯著向淡和偏好。不經不覺，恆生指數已從上周四（２９日）高位２９４０５跌抵昨天

（３日）低位２８２５６，跌幅３﹒９０８％。若大家持有的是盈富基金（０２８００），虧損

幅度當然不算很大，但筆者認識的散戶投資者中，有人於上周四開市後，以「出現利淡消息便入

市」為理由，於１７３﹒５０元前買入了比亞迪股份（０１２１１）。昨天股價曾低見

１５６﹒６０元，令他損失了９﹒７４１％資金。其實，以該股的２０天年度化歷史波幅

１８﹒９３０％與恆指的１６﹒４１８％相比，股價的跌幅已算小了。

他的朋友從２５０﹒００元開始買入該股，２２０﹒００元和２００﹒００元附近兩度加注

，損失慘重。可幸者，為他們當日因已再沒有資金再入市溝貨，才不致多輸。為甚麼這麼多散戶

喜歡於逆景中溝貨呢？因為他們不願意接受投資失敗的現實，希望可以迅速反敗為勝。不理會加

注持貨的風險，不做好資金管理，最後只得與戰友一起哭股喪。希望每一位市場分析員都會負起

責任，鄭重提醒他們不要胡亂溝貨，愈輸愈溝，弄至愈溝愈輸。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

