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05/05/2021 13:22

【大國博弈】傳歐盟計劃禁止獲補貼外國企業作併購投標

　　《經濟通通訊社５日專訊》據德國《南德日報》（Ｓｕｄｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｚｅｉｔｕｎ
ｇ）引述歐盟文件報道指，歐盟執委會已提出立法草案，禁止獲政府補貼的外國企業併購歐盟企
業或參與歐盟招標。
　　據草案文件，外國企業獲政府補貼併購歐企或破壞公平競爭的情況愈來愈多，存在扭曲市場
秩序風險。
　　按歐盟立法程序，草案需要經歐洲議會、部長會議審議，預計最快幾年後才落實。（ａｌ）

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