【新冠肺炎】全國昨新增確診７宗，均為境外輸入病例

《經濟通通訊社５日專訊》國家衛健委公布，５月４日，全國報告新增確診病例７例，均為

境外輸入病例（四川２例，天津１例，內蒙古１例，山東１例，廣東１例，廣西１例）；無新增

死亡病例；新增疑似病例６例，均為境外輸入病例（均在上海）。

當日新增治愈出院病例１３例，解除醫學觀察的密切接觸者８２５人，重症病例與前一日持

平。境外輸入現有確診病例２８８例（其中重症病例５例），現有疑似病例１１例。累計確診病

例５７２３例，累計治愈出院病例５４３５例，無死亡病例。

截至５月４日，全國現有確診病例３１９例（其中重症病例５例），累計治愈出院病例

８５７６６例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９０７２１例，現有疑似病例１１

例。累計追蹤到密切接觸者１００９５７７人，尚在醫學觀察的密切接觸者６４２０人。

全國報告新增無症狀感染者１０例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例１例（為境外輸入

）；當日解除醫學觀察１４例（境外輸入１３例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者３２３例（境

外輸入３１５例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例１２９９２例。其中，香港特別行政區１１７９０例（出

院１１４５１例，死亡２１０例），澳門特別行政區４９例（出院４９例），台灣地區１１５３

例（出院１０６７例，死亡１２例）。（ｗｌ）

