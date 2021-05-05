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05/05/2021 10:56

【新冠肺炎】全國昨新增確診７宗，均為境外輸入病例

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家衛健委公布，５月４日，全國報告新增確診病例７例，均為
境外輸入病例（四川２例，天津１例，內蒙古１例，山東１例，廣東１例，廣西１例）；無新增
死亡病例；新增疑似病例６例，均為境外輸入病例（均在上海）。
　　當日新增治愈出院病例１３例，解除醫學觀察的密切接觸者８２５人，重症病例與前一日持
平。境外輸入現有確診病例２８８例（其中重症病例５例），現有疑似病例１１例。累計確診病
例５７２３例，累計治愈出院病例５４３５例，無死亡病例。
　　截至５月４日，全國現有確診病例３１９例（其中重症病例５例），累計治愈出院病例
８５７６６例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９０７２１例，現有疑似病例１１
例。累計追蹤到密切接觸者１００９５７７人，尚在醫學觀察的密切接觸者６４２０人。
　　全國報告新增無症狀感染者１０例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例１例（為境外輸入
）；當日解除醫學觀察１４例（境外輸入１３例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者３２３例（境
外輸入３１５例）。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１２９９２例。其中，香港特別行政區１１７９０例（出
院１１４５１例，死亡２１０例），澳門特別行政區４９例（出院４９例），台灣地區１１５３
例（出院１０６７例，死亡１２例）。（ｗｌ）

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