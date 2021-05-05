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即市新聞

05/05/2021 17:52

《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地啤酒產品結構優化，行業進入發展新階段

　　《缸邊嫺談》中國酒業協會於２０２１年４月１０日發布了《中國酒業「十四五」發展指導
意見》﹙指導意見﹚，當中預計２０２５年中國酒類產業將實現釀酒總產量６６９０萬千升，較
「十三五規劃」期末增長２３﹒９％；銷售收入達１４１８０億元（人民幣．下同），增長
６９﹒８％；實現利潤３３４０億元，增長８６﹒４％。其中，啤酒行業產量佔３９００萬千升
，較「十三五規劃」期末增長１１﹒４％，年均遞增２﹒２％；銷售收入達到２１００億元，同
比增長４０％，年均遞增７％；實現利潤３００億元，同比增長１２４％，年均遞增１７﹒５％
。由此可見從數字上看來，在「十四五規劃」期間啤酒行業的產量規模、銷售收入及利潤三大指
數當中，以產量在未來增幅最小，但利潤卻將翻倍，顯示出在消費升級下高端化的啤酒產品將會
成為規劃當中的主要動力。
　
＊啤酒市場邁向高端化發展＊
　
　　根據中國國家統計局公布的數據顯示，由２０１４年開始內地的啤酒產量、銷售收入及利潤
都一直減少。
　　從數據分析，內地啤酒的產量在２０１３年達到高峰後，啤酒產業進入大打價格戰促銷的時
期，行業競爭加大，自此之後啤酒行業的收入及利潤均每況愈下，到２０１６年更出現負增長，
並在２０１８年跌至最低點。直至２０１９年整體情況才見起色，雖然產量仍在下跌當中，但銷
售收入及利潤均由負轉正，分別按年增長７﹒２％及９﹒８％至１５８１﹒３億元及
１３３﹒９億元。而帶動表現回升的原因是因為產品結構的調整。
　　隨著內地的經濟持續增長，人民生活水平隨之提高，消費理念和消費習慣正在改變，不同的
新型消費場景出現，令酒類消費﹙當中包括啤酒消費﹚已從基本消費逐漸轉變為個性化、多樣化
的高品質消費。加上人們對健康的關注，令酒類消費者不單只追求數量同時對質量亦有所要求。
現時內地啤酒行業的優化升級仍在進行中，啤酒企業傾向將毛利率較低的品牌及小型啤酒廠關閉
，將成本轉移至自主研發高端產品，令行業集中度提高，產品結構優化及品質提升。中高端啤酒
的消費佔比亦快速擴大，２０１９年中高端以上啤酒市場份額佔比已提升至３０％以上，低端啤
酒則下降７０％以下。
　　現時內地佔市場份額超過７０％的前五大啤酒企業當中有三間為內地品牌，並已在中高端市
場加速布局，以高端化、多元化、特色化的產品消費需求出發，強化消費場景打造，推出多種新
產品以切合消費者口味。而消費升級所帶來的消費結構轉型預料將會持續，轉型的方向大致不變

　
＊內地啤酒市場疫下復甦情況＊
　
　　雖然２０２０年在疫情底下，內地的啤酒產量較２０１９年減少９﹒４％至３７６５﹒３萬
千升，銷售收入同比下跌７﹒１％至１４６８﹒９億元，但利潤卻無升跌維持在１３３﹒９億元

　　根據青島啤酒（００１６８）公布２０２１年第一季度的業績，期內的收入及淨利潤均創新
高，而第一季度的啤酒銷售較２０２０年同期增長３５％。隨著中國的疫情受控，內地的消費已
回復至疫情前的水平，華潤啤酒（００２９１）預計今年的１至２月份整體銷量已大致恢復至
２０１９年同期的水平，該公司預料在今年市場恢復正常下，再加上夏季銷售旺季的來臨，啤酒
銷量會較２０２０年有較好的增長。而百威亞太（０１８７６）管理層則表示，內地疫情經已受
控，消費亦已逐漸復甦，包括餐飲與夜店等銷售渠道已回復至２０１９年的正常水平，今年首兩
個月的整體銷量大致恢復至２０１９年同期水平，其中以中高檔及以上的啤酒銷量錄得雙位數增
長，相信２０２１年市場將會恢復正常，並對今年夏天銷售旺季充滿信心，預料啤酒銷量可取得
較好增長。
　　經歷超過一年的時間，內地疫情已穩定下來，加上疫苗的接種，人民生活己逐步回復正常，
社會消費潛力得以釋放，令餐飲消費重拾增長。根據中國酒業協會公布的統計數據顯示，
２０２１年１至３月，全國釀酒產業規模以上企業完成釀酒總產量１３０４萬千升，同比增長
３３％。其中啤酒產量為８２２萬千升，同比增長５１％。現時氣溫逐步上升夏季即將來臨，啤
酒業進入消費旺季，在內地疫情控制得宜，餐飲及夜生活的市道重回正軌，加上剛過去的五一黃
金周以及即將來臨的暑假，有助推動啤酒銷售量上升。而今年第一季度的啤酒股業績均反映行業
已經走出發展低谷及新冠疫情陰霾，且在產品結構優化的道路上邁步向前，啤酒股板塊的升勢甚
至跑贏恆生指數表現，啤酒行業整體表現不俗，再加上內地的消費者人口龐大，在「十四五」規
劃提倡加大內需及內循環的前提下，預料未來啤酒企業的收入及利潤將會重拾較快的增長。
《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

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