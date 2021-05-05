《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地啤酒產品結構優化，行業進入發展新階段

《缸邊嫺談》中國酒業協會於２０２１年４月１０日發布了《中國酒業「十四五」發展指導

意見》﹙指導意見﹚，當中預計２０２５年中國酒類產業將實現釀酒總產量６６９０萬千升，較

「十三五規劃」期末增長２３﹒９％；銷售收入達１４１８０億元（人民幣．下同），增長

６９﹒８％；實現利潤３３４０億元，增長８６﹒４％。其中，啤酒行業產量佔３９００萬千升

，較「十三五規劃」期末增長１１﹒４％，年均遞增２﹒２％；銷售收入達到２１００億元，同

比增長４０％，年均遞增７％；實現利潤３００億元，同比增長１２４％，年均遞增１７﹒５％

。由此可見從數字上看來，在「十四五規劃」期間啤酒行業的產量規模、銷售收入及利潤三大指

數當中，以產量在未來增幅最小，但利潤卻將翻倍，顯示出在消費升級下高端化的啤酒產品將會

成為規劃當中的主要動力。



＊啤酒市場邁向高端化發展＊



根據中國國家統計局公布的數據顯示，由２０１４年開始內地的啤酒產量、銷售收入及利潤

都一直減少。

從數據分析，內地啤酒的產量在２０１３年達到高峰後，啤酒產業進入大打價格戰促銷的時

期，行業競爭加大，自此之後啤酒行業的收入及利潤均每況愈下，到２０１６年更出現負增長，

並在２０１８年跌至最低點。直至２０１９年整體情況才見起色，雖然產量仍在下跌當中，但銷

售收入及利潤均由負轉正，分別按年增長７﹒２％及９﹒８％至１５８１﹒３億元及

１３３﹒９億元。而帶動表現回升的原因是因為產品結構的調整。

隨著內地的經濟持續增長，人民生活水平隨之提高，消費理念和消費習慣正在改變，不同的

新型消費場景出現，令酒類消費﹙當中包括啤酒消費﹚已從基本消費逐漸轉變為個性化、多樣化

的高品質消費。加上人們對健康的關注，令酒類消費者不單只追求數量同時對質量亦有所要求。

現時內地啤酒行業的優化升級仍在進行中，啤酒企業傾向將毛利率較低的品牌及小型啤酒廠關閉

，將成本轉移至自主研發高端產品，令行業集中度提高，產品結構優化及品質提升。中高端啤酒

的消費佔比亦快速擴大，２０１９年中高端以上啤酒市場份額佔比已提升至３０％以上，低端啤

酒則下降７０％以下。

現時內地佔市場份額超過７０％的前五大啤酒企業當中有三間為內地品牌，並已在中高端市

場加速布局，以高端化、多元化、特色化的產品消費需求出發，強化消費場景打造，推出多種新

產品以切合消費者口味。而消費升級所帶來的消費結構轉型預料將會持續，轉型的方向大致不變

。



＊內地啤酒市場疫下復甦情況＊



雖然２０２０年在疫情底下，內地的啤酒產量較２０１９年減少９﹒４％至３７６５﹒３萬

千升，銷售收入同比下跌７﹒１％至１４６８﹒９億元，但利潤卻無升跌維持在１３３﹒９億元

。

根據青島啤酒（００１６８）公布２０２１年第一季度的業績，期內的收入及淨利潤均創新

高，而第一季度的啤酒銷售較２０２０年同期增長３５％。隨著中國的疫情受控，內地的消費已

回復至疫情前的水平，華潤啤酒（００２９１）預計今年的１至２月份整體銷量已大致恢復至

２０１９年同期的水平，該公司預料在今年市場恢復正常下，再加上夏季銷售旺季的來臨，啤酒

銷量會較２０２０年有較好的增長。而百威亞太（０１８７６）管理層則表示，內地疫情經已受

控，消費亦已逐漸復甦，包括餐飲與夜店等銷售渠道已回復至２０１９年的正常水平，今年首兩

個月的整體銷量大致恢復至２０１９年同期水平，其中以中高檔及以上的啤酒銷量錄得雙位數增

長，相信２０２１年市場將會恢復正常，並對今年夏天銷售旺季充滿信心，預料啤酒銷量可取得

較好增長。

經歷超過一年的時間，內地疫情已穩定下來，加上疫苗的接種，人民生活己逐步回復正常，

社會消費潛力得以釋放，令餐飲消費重拾增長。根據中國酒業協會公布的統計數據顯示，

２０２１年１至３月，全國釀酒產業規模以上企業完成釀酒總產量１３０４萬千升，同比增長

３３％。其中啤酒產量為８２２萬千升，同比增長５１％。現時氣溫逐步上升夏季即將來臨，啤

酒業進入消費旺季，在內地疫情控制得宜，餐飲及夜生活的市道重回正軌，加上剛過去的五一黃

金周以及即將來臨的暑假，有助推動啤酒銷售量上升。而今年第一季度的啤酒股業績均反映行業

已經走出發展低谷及新冠疫情陰霾，且在產品結構優化的道路上邁步向前，啤酒股板塊的升勢甚

至跑贏恆生指數表現，啤酒行業整體表現不俗，再加上內地的消費者人口龐大，在「十四五」規

劃提倡加大內需及內循環的前提下，預料未來啤酒企業的收入及利潤將會重拾較快的增長。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

