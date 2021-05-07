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即市新聞

07/05/2021 18:56

《台股攻略－馮偉明》台股發力重上萬七點

　　《台股攻略》台股連續兩日一洗頹氣，雖然昨日（６日）走勢強勁惟未能成功站穩萬七點，
但今日（７日）隨著美股再次走強，加權指數以１７０３２點高開，其後電子股反彈刺激指數大
升２９０﹒６４點，成功重上萬七點，最終以全日最高位１７２８５點收市，成交金額為
４５２５﹒６７億元（新台幣．下同）。
　　疲弱多時的電子股終於擺脫劣勢，台積電、鴻海及台達電三大電子權值股重拾升勢。台積電
股價曾重返６００元關口，惟尾市升幅收窄，收報５９９元，升２％。鴻海穩步上揚，收報
１１７﹒５０元，升４﹒４％。台達電收報２９３﹒５０元，升３﹒７％。聯電表現強勢，收報
５４元，升５﹒３％。ＩＣ設計及被動元件板塊跟隨電子股造好。ＩＣ設計股方面，海德威、笙
泉、金麗科、佑華、世芯－ＫＹ、太欣、晶豪科等１６隻股票先後漲停，而晶心科、威盛、矽創
等亦有買盤入市支持，分別漲逾８％。被動元件股方面，指標股國巨及華新科均升逾５﹒９％，
分別收報５３５元及２３１元，而禾伸堂、立隆電、大毅、凱美等均漲停。
　　電子股雖然帶動大市上升，但其成交比重依然不足五成，建議要留意下周電子股的表現，料
成左右指數站穩萬七點的因素。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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