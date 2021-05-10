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即市新聞

10/05/2021 18:32

《台股攻略－馮偉明》電子股反彈曇花一現，台股收跌

　　《台股攻略》上周美國道瓊斯指數創新高，惟今日（１０日）台灣加權指數以１７２７４點
開市後，大型電子權值股，如台積電、聯電紛紛走跌，大市反彈無力，最終收報
１７２３５﹒６１點，跌４９﹒３９點，成交金額為４９０２﹒１５億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股今日捱沽，台積電及聯電兩大半導體股雙隻走跌，分別收報５８９元及
５２﹒５０元，跌１﹒７％及２﹒８％。聯發科開市後便一路下挫，收報９７９元，跌７﹒６％
，失守千元關口。大立光亦同樣失守重要關口，收報２９００元，跌３﹒５％，而鴻海則收報
１１３元，跌３﹒８％。資金流向傳產股，其中以航運及鋼鐵股走勢較強。航運股方面，貨櫃三
雄的長榮、陽明及萬海全面漲停，分別收報９３﹒５０元、１００﹒５０元及１０１﹒５０元，
令陽明及萬海躋身百元股行列。散裝航運股方面，台驊投控及四維航亦升至漲停，分別收報
８２﹒１０元及３５﹒５５元，而慧洋－ＫＹ、榮運、中櫃等均升超過５％。鋼鐵股方面，燁興
、美亞、燁輝、長榮鋼、中鴻、允強、第一銅、官田鋼紛紛漲停，而指標股中鋼大升超過９％，
大成鋼、春源亦升超過７％。記憶體廠華邦電公布單月總收入已連續第二個月創新高，其４月份
總收入，高達８３﹒１億元，較３月增加４﹒２％，亦較去年同期增加９１％，而累計今年１－
４月營收為２９６億元，較去年同期增加８６﹒４％。
　　電子股比重仍然佔大市不足四成，其後續表現將影響台股走勢。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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