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即市新聞

11/05/2021 14:46

《真知灼見－溫灼培》加元宜見好收

　　《真知灼見》從４月初至今，加元兌美元的累積升幅已近４％。在這甚短時間升了這麼多，
使加元技術上程現出嚴重超買情況。事實上，現時加元已重返２０１７年９月以來最高水平，即
約１﹒２０５７兌１美元位置。倘進一步攀上１﹒２０兌１美元（即約６﹒５港元），更將重返
自２０１５年５月（６年）高位。加元強當然有其道理。而假如筆者看淡美元的大方向正確，更
不排除長遠加元還可有進一步上升空間。但中短線而言，料加元反而具調整壓力，就是升料空間
也不大，相反更不排除具調整風險。
　
　　近期支撐加元走強不外乎三大因素。首先是加央行與聯儲局的貨幣政策懸殊導致加元強。加
央行早於上月議息會已宣布削買債規模，並暗示於明年底加息。相反，聯儲局仍揚言不擔心通脹
，並會維持寬鬆的貨幣政策。其次是加拿大經濟可受惠於美國經濟復甦。加拿大有著約七成出口
均輸往美國。拜登政府接連推財政政策推動經濟，美國經濟強消費力增，有能力吸納更多加拿大
進口貨，對加元匯價自然有利。最後是高企的油價支撐了加元。眾所周知，石油是加拿大的主要
出口。油價高企加元自然受惠。
　
　　綜合上述因素，加元近期的上升確有其道理。而假如長遠美元走弱，對長遠加元走勢亦屬利
好因素。惟加元短期升幅已大，並已升抵一些重要關位。中短期料再升幅度有限，更可能要面對
調整。現追入加元似缺乏值博。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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