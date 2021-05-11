《匯市縱橫－蕭啟洪》世上只有央媽好

《匯市縱橫》過去的一個周日是母親節，在此補祝讀者們母親節快樂！筆者在周末外出用餐

，發現各大小食肆均擠得水泄不通。更甚的是在周日，筆者特意提早一點５時外出晚餐，因相對

於香港人而言，５點鐘實屬很早的一個晚餐時間（下午茶時間還剛完呢！），但結果還是要找了

幾家餐廳才可順利入座！因此亦不能享受心儀的餐點。在此筆者奉勸讀者們，在大時大節外出用

餐記緊要預先訂座。



周末後，筆者慨歎傳聞中的「報復式消費」果然名不虛傳！在新冠疫情變種病毒威脅下，本

港確診持續回落，令大家憧憬經濟恢復速度將回升，再加上政府的刺激措施（５千元的消費券）

，出現消費上升是不難理解的現象。但筆者不忙提點大家，印度的疫情正在上升，可能會令各國

通關時間延後，並拖慢復甦。



雖然市場預期復甦普遍樂觀，但過去周五，美國新增非農就業職位２１萬８千個，比預期

９３萬多大幅落後。失業率也不跌反升至６﹒１％，反映美國在疫苗接種率理想下的復甦速度並

未如想像中理想。當中筆者一直盯著的平均時薪，４月份只輕微增長０﹒３％，較去年的平均５

％增長是大幅回落了。雖然工資並沒有太大的增長，但地緣政治因素：阿富汗首都喀布爾西部什

葉派多數地區的一所女子學校附近發生爆炸，及美國境內最大的燃料油管營運商上周五宣布遭到

網路駭客攻擊，被逼暫停整個運作。令油價高企並蓄勢向其２０２０年高位＄７０挑戰。其實

，銅價上漲更厲害，本年因經濟復甦預期，並在電能汽車發展的憧憬下，期銅已經累計上升接近

４０％，並將挑戰＄５００的心理關口。



在原材料價格上升，但復甦步伐不穩，通脹似有若無的情況下，美聯儲重申（美國財長耶倫

亦不敢輕談收水及加息）低息環境及持續買債的重要性，並把通脹底線進一步推低（由目標２％

調至平均２％，即容許超２％），因此市場對美聯儲的決心沒有懷疑並深信美國利率在２０２３

年之前上升的機會甚微。但因為量寬持續並處於較大量的位置，同時銀行於美聯儲的額外儲備已

達３萬３千多億，反映閒置資金甚多。若此資金迅速投入經濟，相信對於美國的通脹將會大力推

一把，到時通脹會否重會上世紀８０年代的雙位元數字水平亦屬難料。



當疫情肆虐央媽以量化寬鬆穩住了我們的經濟，當疫情稍為好轉下全球超發的貨幣（俗語說

：通街都係錢！）如何處理？太多太少、太快太慢是問題：當經濟復甦財富不下流至普遍百姓或

下流太慢，復甦步伐將緩慢且財富縣殊加劇令社會不穩！下流太多將引發通脹，若速度太快通脹

將一發不可收拾！當各西方經濟學家信奉無形之手（市場）失效，社會主義的計劃經濟的有形之

手（政府）正發揮作用，仿佛吃粥吃飯就靠他了。適逢母親節，有感而發：世上只有央媽好，有

央媽的經濟像個寶了！



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１７１０美元買入黃金已於１８２０平倉，每盎司獲利１１０美元。



歐元：前周建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９００，止蝕

１﹒２３００。



加元：上周建議候低於１﹒２２２０買入美元兌加元已成交，並於１﹒２１２０止蝕，損失

１００點子。



日圓：本周建議候低於１０７﹒８０買入美元兌日圓，目標１０９﹒８０，止蝕１０６﹒５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒４１５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒３９００，止蝕１﹒４３００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

