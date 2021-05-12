《古臣雙周記－古臣》恒指季檢「黑馬」現身，吼實消費及醫療股！

《古臣雙周記》仲記得恆生指數公司喺今年３月公布咗恆指諮詢改革，打算將恆指成分股數

目喺２０２２年６月前上調到８０隻，而最終目標就定喺１００隻。參考依加藍籌股有５５隻，

距離明年中限期前仲有五次季檢，咁每次季檢應該平均增加５隻藍籌！恆指公司嚟緊季檢喺下周

五（２１日），６月生效，唔少缸友開始「搵馬」－－有機會晉身藍籌嘅「黑馬」！其實，要搵

出潛力藍戰士都唔簡單，最好先參考下優化藍籌股嘅準則。



＊藍籌「黑馬」參選五大準則＊



恆生指數公司公布藍籌改革，就定咗一啲優化準則比大家參考，而準則大致分為５個大方向

。可以參考以下列表：



恆指成分股準則改動項目

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目標 調整內容

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１﹒ 擴大市埸覆蓋率 － ２０２２年中前成份股增至８０隻

２﹒ 擴充行業的代表性 － 按７個行業選出成分股

３﹒ 迅速納入上市新股 － 縮短上市歷史要求至３個月

４﹒ 保持香港公司代表性 － 維持２０至２５隻香港公司成分股

５﹒ 改善成分股權重分布 － 對所有成分股採用８％權重上限

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按以上調整內容，其實已經可以分析納入藍籌嘅股份特徵，其中一定要關注嘅，就一定係藍

籌「黑馬」所屬行業！據知，恆指公司會由以下７大行業選出：



７大行業組別（據恆生行業分類系統）

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１﹒ 金融業

２﹒ 資訊科技業

３﹒ 非必需性消費、必需性消費

４﹒ 地產建築業

５﹒ 公用事業、電訊業

６﹒ 醫療保健業

７﹒ 能源業、原材料業、工業、綜合企業

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其實制定咗行業範圍，要找尋「黑馬」嘅範圍就已經大大收窄，對魚缸比較熟悉嘅缸友可能

已經諗到幾隻心水股！

據恆指公司嘅準則，佢?希望以上每個行業嘅藍籌市值覆蓋率唔低於五成，亦要求納入嘅股

份要有行業代表性，即為係要龍頭股先收貨。

再睇埋其他調整內容，有幾項措施都係利好「黑馬」上場！其一就係股份上市歷史要求縮短

到三個月，代表納入股份將會年輕化，即使係新上市公司都無有怕啦！而其次就係同股不同股，

或者第二上市股份權重上限由５巴仙劃一到８巴仙，代表相關股份入選後，或者可以有更加高嘅

權重，對恆指嘅影響力就自然更加大啦！而第三，恆指公司就話藍籌會維持２０隻到２５隻嘅香

港公司成分股，不過喺成分股數量上調情況之下，香港公司數目佔藍籌比例或者會下降，阿臣就

留意到恆指公司預料國內民企所估藍籌權重將有所提升，由３４﹒６巴仙升至４３﹒８巴仙；成

分股數目由１３隻上調至３９隻。或者預視「黑馬」較大機會喺民企！

再參考埋恆指公司提供嘅行業組別市值覆蓋率模擬結果，其中除咗金融業嘅成分股數有所下

調之外，其他行業嘅覆蓋率都有所提升，而提升幅度最大嘅就係醫療保健業，由約２２﹒５巴仙

提升至７８﹒４巴仙，預期行業股份數目由３隻增至１０隻。其次則為非必需性及必需性消費行

業，覆蓋率料由３３﹒６巴仙提升至６５﹒３巴仙，預期行業股份數目由１１隻增至２０隻。因

此阿臣預料呢二大行業嘅龍頭股被納入機會非常大！



＊古臣預測藍籌新貴：睇好平醫、思摩爾！＊



綜合以上分析，阿臣就覺得醫療保健同消費行業嘅龍頭股好大機會成為藍籌新貴，建議大家

可以留意吓，阿臣亦搵咗部分較有感覺嘅股份比大家參考，大家可以睇睇有無心水股份！



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消費： 醫療：

－ 思摩爾 （０６９６９） － 平安好醫生（０１８３３）（民企）

－ 百勝中國（０９９８７） － 翰森 （０３６９２）

－ 龍源電力（００９１６） － 京東健康 （０６６１８）

－ 飛鶴 （０６１８６） － 微創醫療 （００８５３）

－ 農夫山泉（０９６３３） － 信達生物 （０１８０１）

－ 百濟神州 （０６１６０）

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阿臣覺得思摩爾（０６９６９）同平安好醫生（０１８３３）入選嘅機會比較大，首先思摩

爾算係非必需消費類別股份入面市值較大股份，而公司去年業績理想，營業額升３１﹒５巴仙至

過百億人仔。整體毛利亦可以上升５８巴仙至５２﹒９６億人仔，現價大約５２銀都可以小注憧

憬吓。而平安好醫生方面，雖然佢嘅市值唔算好大，更較京東健康（０６６１８）市值落後，不

過佢哋去年業績表現都唔錯，營業額可以升到３５﹒５巴仙至６８﹒６６億人仔，其中在線醫療

服務營業額更加可以增長超過八成到近１６億人仔，加上公司屬民企，晉身藍籌新貴機會更大，

同樣現價約８３﹒７銀都係值得部署。不過，暫時市場氣氛一般般，恆指升勢受限，阿臣都係觀

望一吓先再決定。

阿臣上兩個星期講嘅心通醫療（０２１６０）就已經到咗心水價位，已按每股１５﹒５６銀

買咗一手坐下先。



表列阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４４４﹒４０ ４４４４０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４５﹒１０ ９０２００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ２８４﹒００ ２８４００

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １８﹒５８ ３７１６０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒３１ １０６２０

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ２９﹒４５ ２９４５０

心通醫療 １０００股 １５﹒５６ １５﹒４０ １５４００

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股票市值 ： ２５５６７０元

剩餘現金 ： １７９９元

組合淨值 ： ２５７４６９元

組合本月收益表現： －２﹒２％（截至上月底止組合淨值：２６３１５０元）

組合累計收益表現： ＋１４５﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至５月１２日上午１１時正

