【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９９﹒８億人幣，買騰訊美團沽吉利

《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開６０點，報２８０７３點。最高升２１７點報

２８２３１點，最低跌１１６點報２７８９７點。恆指收報２８２３１點，升２１７點或

０﹒７８％。

按額度計算，北水全日淨流入９９﹒８億元人民幣，增加５５﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最

多的依次是吉利汽車（００１７５）。

主板成交１６０９﹒０９億元減少１４﹒７％。其中港股通成交３３５﹒４億元，佔總成交

２０﹒８％。



＊北水續買騰訊，淨流入逾３７億元＊



騰訊控股升２﹒４％報５９８﹒５元，北水淨買入３７﹒５億元。

美團升２﹒４９％報２５５﹒２元，北水淨買入１１﹒２億元。

小米集團升６﹒１％報２６﹒１元，北水淨買入８億元。

吉利汽車升２﹒１１％報１８﹒３６元，北水淨賣出１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３７﹒４７

美團 （０３６９０） １１﹒１９

小米集團 （０１８１０） ８﹒０２

舜宇光學科技 （０２３８２） ５﹒９７

香港交易所 （００３８８） ３﹒６７



淨沽出最多港股：

吉利汽車 （００１７５） －１﹒０４

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（ｃａ）

