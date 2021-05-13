【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９９﹒８億人幣，買騰訊美團沽吉利

《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開６０點，報２８０７３點。最高升２１７點報
２８２３１點，最低跌１１６點報２７８９７點。恆指收報２８２３１點，升２１７點或
０﹒７８％。
按額度計算，北水全日淨流入９９﹒８億元人民幣，增加５５﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最
多的依次是吉利汽車（００１７５）。
主板成交１６０９﹒０９億元減少１４﹒７％。其中港股通成交３３５﹒４億元，佔總成交
２０﹒８％。
＊北水續買騰訊，淨流入逾３７億元＊
騰訊控股升２﹒４％報５９８﹒５元，北水淨買入３７﹒５億元。
美團升２﹒４９％報２５５﹒２元，北水淨買入１１﹒２億元。
小米集團升６﹒１％報２６﹒１元，北水淨買入８億元。
吉利汽車升２﹒１１％報１８﹒３６元，北水淨賣出１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ３７﹒４７
美團 （０３６９０） １１﹒１９
小米集團 （０１８１０） ８﹒０２
舜宇光學科技 （０２３８２） ５﹒９７
香港交易所 （００３８８） ３﹒６７
淨沽出最多港股：
吉利汽車 （００１７５） －１﹒０４
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（ｃａ）