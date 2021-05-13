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13/05/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９９﹒８億人幣，買騰訊美團沽吉利

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開６０點，報２８０７３點。最高升２１７點報
２８２３１點，最低跌１１６點報２７８９７點。恆指收報２８２３１點，升２１７點或
０﹒７８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入９９﹒８億元人民幣，增加５５﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最
多的依次是吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交１６０９﹒０９億元減少１４﹒７％。其中港股通成交３３５﹒４億元，佔總成交
２０﹒８％。

＊北水續買騰訊，淨流入逾３７億元＊

　　騰訊控股升２﹒４％報５９８﹒５元，北水淨買入３７﹒５億元。
　　美團升２﹒４９％報２５５﹒２元，北水淨買入１１﹒２億元。
　　小米集團升６﹒１％報２６﹒１元，北水淨買入８億元。
　　吉利汽車升２﹒１１％報１８﹒３６元，北水淨賣出１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　３７﹒４７
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒１９
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　８﹒０２
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　５﹒９７
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　３﹒６７

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－１﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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