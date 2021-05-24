《外匯達仁－盧楚仁》孫正義施壓，東奧凍過水

《外匯達仁》根據路透社最新報道，日本首富孫正義表示不贊成舉辦東京奧運會，指目前有

８０％的國民希望取消今屆東京奧運會，問誰可強推？國際奧委會是否有權決定東澳繼續進行？

相信他是回應上周五（２１日）國際奧委會表示，即使東京處於緊急狀態，東奧會絕對進行。孫

正義認為若強行舉辦奧運會，日本將會蒙受更多損失。



日本現只有４﹒４％的人口接種疫苗，是先進國家當中最少的。孫認為來自２００多個國家

的運動員和工作人員，加起來有１０萬人，他們來到疫苗接種這麼低的日本，萬一把變種病毒帶

到日本的話，後果將不堪設想，人命經濟損失巨大。有日本醫療團體以醫學角度認為，日本應該

取消今次奧運會。不要說日本人十分害怕，我估計陸續或會有運動員為避免受到變種病毒感染而

宣布退選。



若菅義偉一意孤行舉辦今次東奧的話，我估計他及執政自民黨很大機會在１０月的眾議院選

舉中大敗。現在日本疫情惡化，由３月初的９２２宗急升至５月１４日的６２８８宗，由此可知

當地情況有多嚴峻。



國際奧委會表示東奧絕對進行，消息帶來日圓輕微支持，但現在孫正義公開發聲，相信日本

政府有巨大壓力停辦今次東奧。若停辦相信對國民肯定是好消息，但估計對日本金融市場或帶來

衝擊，因日本政府和商業機構均舉債來籌辦東奧，故市場擔心日本是否有還債能力，甚至令未來

日本舉債困難。



我相信日圓受到衝擊機會較大，主要是交易員認為日本央行根本無可能像加央行退市，甚至

可能要加碼量寬來應對金融或債務危機。過去一個多月，我一直建議揸加元沽日圓的交叉盤，原

因是加元最強日圓最弱，故在強弱懸殊下做這組合會增加勝算和利潤。最近我發現瑞郎十分強勢

，瑞郎兌日圓更升至１２１﹒２１的六年高位，相信瑞郎兌日圓後市繼續可以睇高一線。



講到買賣策略，我有一個好介紹，就是芝商所網站裏的交易室策略商周報（Ｆｒｅｓｈ

Ｆｒｏｍ Ｔｈｅ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｒｏｏｍ），這是芝商所和一間新加坡機構合作發放的分

析報告，內容涵蓋金融產品和大宗商品的實時專業分析與策略討論，絕對值得推介閱讀和參考。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

