《ＩＰＯ反應》京東物流公開超購逾７１４倍，一手中籤率８％

《經濟通通訊社２７日專訊》由京東集團（０９６１８）分拆的京東物流（０２６１８）公

布招股結果，公開發售部分超購７１４﹒６１倍，一手中籤率８％，認購３００手（３萬股）穩

奪一手；認購９１３﹒７４萬股「頭錘飛」有５８張，中籤率為０﹒１６％。股份定價為４０﹒

３６元，為招股價區間３９﹒３６元至４３﹒３６元中間偏下水平，

由於公開發售部分獲超購６３倍或以上香港公開發售股份的最終數目已增加至５４８２﹒４

５萬股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約９％。國際發售部分超購９﹒８

倍。

基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。軟銀已認購１﹒１５億股；淡馬錫認購４２２４

﹒４７萬股；Ｔｉｇｅｒ Ｇｌｏｂａｌ認購３８４９﹒８萬股；中國國有企業結構調整基金認

購１９２４﹒９萬股；黑石認購２８８７﹒３５萬股；Ｍａｔｔｈｅｗｓ Ｆｕｎｄｓ認購１９

２４﹒９萬股，基投合共認購２﹒９４億股，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的４８

﹒３３％。

按發售價每股發售股份４０﹒３６元計算，全球發售募集資金淨額預計約為２４１﹒１３億

元。約５５％將用於物流網絡的升級和擴張；約２０％將用於開發供應鏈解決方案及物流服務的

先進技術；約１５％將用於擴展解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶；及約１

０％用於一般公司用途及滿足營運資金需求。

股份於明日（２８日）於聯交所主板掛牌上市，美銀、高盛及海通為聯席保薦人。（ｐｌ）

