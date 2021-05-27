  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2021 08:21

《ＩＰＯ反應》京東物流公開超購逾７１４倍，一手中籤率８％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》由京東集團（０９６１８）分拆的京東物流（０２６１８）公
布招股結果，公開發售部分超購７１４﹒６１倍，一手中籤率８％，認購３００手（３萬股）穩
奪一手；認購９１３﹒７４萬股「頭錘飛」有５８張，中籤率為０﹒１６％。股份定價為４０﹒
３６元，為招股價區間３９﹒３６元至４３﹒３６元中間偏下水平，
　　由於公開發售部分獲超購６３倍或以上香港公開發售股份的最終數目已增加至５４８２﹒４
５萬股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約９％。國際發售部分超購９﹒８
倍。
　　基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。軟銀已認購１﹒１５億股；淡馬錫認購４２２４
﹒４７萬股；Ｔｉｇｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ認購３８４９﹒８萬股；中國國有企業結構調整基金認
購１９２４﹒９萬股；黑石認購２８８７﹒３５萬股；Ｍａｔｔｈｅｗｓ　Ｆｕｎｄｓ認購１９
２４﹒９萬股，基投合共認購２﹒９４億股，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的４８
﹒３３％。
　　按發售價每股發售股份４０﹒３６元計算，全球發售募集資金淨額預計約為２４１﹒１３億
元。約５５％將用於物流網絡的升級和擴張；約２０％將用於開發供應鏈解決方案及物流服務的
先進技術；約１５％將用於擴展解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶；及約１
０％用於一般公司用途及滿足營運資金需求。
　　股份於明日（２８日）於聯交所主板掛牌上市，美銀、高盛及海通為聯席保薦人。（ｐｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向27/05/2021
香港智慧城市發展加速，有賴業界鼎力支持
中國故事26/05/2021
《神州經脈》人幣即期破6.4關　滬指觸三千六後回頭　成交轉冷
香港要聞26/05/2021
【新冠肺炎】郵輪「公海遊」最快7月底復航　業界對計劃表示歡迎
FOCUS26/05/2021
【FOCUS】美元信用褪色益人仔　惟升幅實居前十包尾
財經熱話26/05/2021
內銀股除息期展開 6厘股息袋袋平安?
開市Good Morning26/05/2021
陳鳳珠：小米短線反彈目標為30元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金