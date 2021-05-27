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27/05/2021 19:17

《再戰明天》Ｇ７財長和央行總裁線上會議，美國公布個人所得

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ｇ７財長和央行總裁召開線上會議，及美國公布個人所得，料
為明日市場焦點。
　
＊Ｇ７財長和央行總裁召開線上會議＊
　
　　在重要經濟活動上，明日英國在Ｇ７峰會前召開Ｇ７財長和央行總裁線上會議，歐洲央行總
裁拉加德等參與。德國總理默克爾、意大利總理德拉吉、聯合國秘書長古特雷斯等在國際解決方
案高峰會發表講話。本港時間晚上３：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒
魯瓦德加洛就金融監管發表講話。
　　數據方面，２８日７：３０ａｍ，日本公布４月失業率，料由２﹒６％升上２﹒７％。
２：００ｐｍ，德國公布４月進口物價，月率料由１﹒８％降至１％，年率料由６﹒９％升上９
﹒９％。５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數。８：３０ｐｍ，美國公布４月個人消
費，料由４﹒２％降至０﹒５％；４月個人所得料由
２１﹒１％逆轉至下滑１４﹒３％；４月批發庫存月率料由１﹒３％降至０﹒７％。

＊美團派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：萬邦投資（００１５８）、先施（００２４４）、利記
（００６３７）、星謙發展（００６４０）、威雅利（００８５４）、嘉年華國際
（００９９６）、奧思集團（０１１６１）、創陞控股（０２６８０）、美團－Ｗ
（０３６９０）。（ｈｌ）

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