《再戰明天》Ｇ７財長和央行總裁線上會議，美國公布個人所得

《經濟通通訊社２７日專訊》Ｇ７財長和央行總裁召開線上會議，及美國公布個人所得，料

為明日市場焦點。



＊Ｇ７財長和央行總裁召開線上會議＊



在重要經濟活動上，明日英國在Ｇ７峰會前召開Ｇ７財長和央行總裁線上會議，歐洲央行總

裁拉加德等參與。德國總理默克爾、意大利總理德拉吉、聯合國秘書長古特雷斯等在國際解決方

案高峰會發表講話。本港時間晚上３：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒

魯瓦德加洛就金融監管發表講話。

數據方面，２８日７：３０ａｍ，日本公布４月失業率，料由２﹒６％升上２﹒７％。

２：００ｐｍ，德國公布４月進口物價，月率料由１﹒８％降至１％，年率料由６﹒９％升上９

﹒９％。５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數。８：３０ｐｍ，美國公布４月個人消

費，料由４﹒２％降至０﹒５％；４月個人所得料由

２１﹒１％逆轉至下滑１４﹒３％；４月批發庫存月率料由１﹒３％降至０﹒７％。



＊美團派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：萬邦投資（００１５８）、先施（００２４４）、利記

（００６３７）、星謙發展（００６４０）、威雅利（００８５４）、嘉年華國際

（００９９６）、奧思集團（０１１６１）、創陞控股（０２６８０）、美團－Ｗ

（０３６９０）。（ｈｌ）

