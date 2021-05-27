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27/05/2021 10:37

《本港樓市》４月樓價指數升０﹒４％，四連升兼創２１個月新高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，４月報３９０﹒８點
，按月升０﹒４４％，按年則升３﹒５２％。今年以來指數連升４個月共２﹒８７％，並創自
２０１９年７月以來新高，與２０１９年５月的歷史高位相比，亦只相差１﹒５６％。
　　４月所有單位類型樓價均上升，其中中小型單位樓價指數報３９３﹒３點，按月升
０﹒４３％，按年則升３﹒５３％；而大型單位樓價指數報３２７﹒５點，分別按月及按年升
０﹒５５％及５﹒５４％。（ｙｗ）

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