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27/05/2021 18:35

《新股上市》京東物流暗盤收報４８﹒５５元，一手帳面賺８１９元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》京東集團（０９６１８）分拆的京東物流（０２６１８）將於
明日（２８日）上市，據輝立交易場顯示，該公司暗盤最高曾見５２元，較招股價４０﹒３６元
升２８﹒８％，最終收報４８﹒５５元，升２０﹒３％，每手１００股，未計手續費帳面賺
８１９元。
　　至於富途暗盤則收報５２﹒３５元，收升２９﹒７％，未計手續費，一手帳面賺１１９９元
。（ｙｗ）

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