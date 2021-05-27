《新股上市》京東物流暗盤收報４８﹒５５元，一手帳面賺８１９元

《經濟通通訊社２７日專訊》京東集團（０９６１８）分拆的京東物流（０２６１８）將於

明日（２８日）上市，據輝立交易場顯示，該公司暗盤最高曾見５２元，較招股價４０﹒３６元

升２８﹒８％，最終收報４８﹒５５元，升２０﹒３％，每手１００股，未計手續費帳面賺

８１９元。

至於富途暗盤則收報５２﹒３５元，收升２９﹒７％，未計手續費，一手帳面賺１１９９元

。（ｙｗ）

