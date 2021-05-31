《師傅教路－黃瑋傑》心通醫療第二代ＴＡＶＩ產品惹憧憬

《師傅教路》心通醫療（０２１６０）早前公布，其全資附屬公司上海微創心通已與Ｍｉｌ

ｆｏｒｄ Ｈａｖｅｎ及屏至合夥企業就建議成立合營企業訂立合營協議，合營企業的業務範圍

主要為第三類醫療器械業務；醫療領域的技術開發、技術轉讓、提供相關技術諮詢及技術服務；

銷售第一類和第二類醫療器械；諮詢服務商品進出口。



＊年底前完成在華ＶｉｔａＦｌｏｗ ＩＩ註冊＊



心通醫療專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化，且已開發

出專注於心臟瓣膜疾病的醫療器械平台。集團已在中國成功開發及推出在全因死亡率及術後併發

症（包括中度╱重度瓣周漏、嚴重卒中和血管併發症）方面，擁有正面臨床試驗結果的ＴＡＶＩ

（經導管主動脈瓣植入）產品ＶｉｔａＦｌｏｗ，且亦正在開發第二代ＴＡＶＩ產品ＶｉｔａＦ

ｌｏｗ ＩＩ（接近商業化階段）。此外，集團亦專注於向規模龐大但滲透不足的ＴＭＶ市場提

供服務，通過自主研發及與全球合作夥伴（即４Ｃ Ｍｅｄｉｃａｌ及ＶａｌＣａｒｅ，均為專

注於二尖瓣及三尖瓣醫療器械研發的醫療器械企業）的共同開發戰略性地針對所有主流可行的二

尖瓣返流ＴＶＴ方案。

於截至２０２０年１２月３１日止年度，集團已售出１２９３套ＶｉｔａＦｌｏｗ，較截至

２０１９年１２月３１日止年度的２７１套大幅增長，推動收入增長３８３﹒４％至１﹒０３億

元人民幣。去年１０月，集團已向中國國家藥監局提交ＶｉｔａＦｌｏｗ ＩＩ的註冊申請，預

計將於２０２１年底前在中國完成ＶｉｔａＦｌｏｗ ＩＩ的註冊。此外，集團亦於歐洲進行

ＶｉｔａＦｌｏｗ ＩＩ的確證性臨床試驗，並計劃於２０２１年提交ＣＥ標誌註冊的申請。若

成功獲得國家藥監局上市許可及╱或ＣＥ標誌，集團亦計劃主要在認可國家藥監局上市許可或Ｃ

Ｅ標誌的國家（比如阿根廷、巴西、印度、韓國、泰國及俄羅斯等）註冊ＶｉｔａＦｌｏｗ

ＩＩ。



＊建議１７元買入，目標１８﹒８元＊



說回上述合營企業的成立目的，集團對腦栓塞保護裝置的未來業務發展持樂觀態度，認為成

立合營企業能夠進一步豐富其產品供應，並與其內部產品組合實現協同作用。建議買入價

１７元，目標１８﹒８元，止蝕位１５﹒８元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述

股票）

