《股壇解碼－戴名》美股剃刀邊緣，中生製藥（１１７７）憧憬盡失

《股壇解碼》上周美國商務部公布４月份個人消費開支（ＰＣＥ）價格指數按年上升

３﹒６％，創自２００８年以來的１３年新高，撇除食品和能源價格後的核心ＰＣＥ指數亦按年

上升３﹒１％，自１９９２年以來最高增幅。５月份芝加哥採購經理指數自４月的７２﹒１上升

至７５﹒２（自１９７３年１１月以來最高）遠超市場預期，市場原先預期出現下跌，強經數據

觸發市場對加息憂慮，道指上周五（２８日）以接近全日低位收市，加上４月份貿易逆差從前月

的９０６億美元，意外收窄至８５２億美元，各項數據都顯示美國經濟正強勁復甦，聯儲局若繼

續量寬放水，美元弱勢（原材料價格大幅飆升）將促使其他國家產生輸入性通脹，最後將為這些

國家帶來經濟泡沫爆破。



＊落井下石＊



傳聞日本信越化學將停止出口ＫｒＦ光刻膠到中國，雖說是由信越化學的生產線在多月前的

地震中受損而令產能大幅降低，不得而地停止給中國國內的中小型芯片廠供貨，大型廠家的訂單

也許面對交貨不足的情況。ＫｒＦ光刻膠是製造芯片的必要材料，信越化學此舉無疑是令國內的

芯片製造業進一步受壓，連帶受影響的行業也多不勝數，日本國內疫情尚未見曙光，芯片製造業

龍頭又出現產能不繼，經濟復甦看來更遙遙無期。



＊嚴陣以待＊



隨著美元走弱，各樣原材料價格大幅上揚，當中以鐵和銅的漲幅最明顯，原材料價格的增加

變相令各行各業成本跟隨上漲。網傳廣東用電緊張，某些工廠甚至要開三日工停四日，如果傳聞

屬實，相信在６月份廣東的出口量因用電限制將受嚴重影響，工廠開不了工，貨期延長很有可能

會導致廠家損失，加上和出口相關的物流運輸，這些都可能因貨期改變而令廠家有所損失，情況

若得不到改善，部分廠家將面臨倒閉的風險。廣州疫情嚴峻，只要沒有波及其他省份，相信對國

內經濟影響輕微，畢竟廣洲並不是工業和出口重點地區。



＊凶多吉少＊



上周恆指走勢同樣是一步到位的感覺，上周二（２５日）開市後越升越有，最後單日上升

５００點，緊接的三個交易日由於臨近結算的關係，大盤走勢窄幅上升，但整體走勢並不突出，

出現有成交但無升幅的局面，加上牛熊證街貨輕微上升到５６：４４水平，整體走勢不明確，投

資者留意大市隨時調頭，近日廣東疫情不利本港，下調恆指阻力位在２９３３０點。。



＊股票簡評＊



中國生物製藥（０１１７７）主要從事研究、開發、生產和銷售中藥現代製劑、生物藥物和

化學藥品。包括多種生物藥和化學藥，用於肝病、腫瘤、心腦血管病、骨科、消化系統、抗感染

和呼吸系統等疾病。從剛公布的業績看，中國生物製藥營收同比增長約１６％（超過７２億元）

，如果剔除聯營企業盈利（接近１４。５億元），淨利潤同比下滑超過４０％的只有５億元不到

，初步估計聯營企業科興中維對盈利貢獻不少，但短期內國產復必泰將投入國內市場，加上接種

人數預期在下半年將明顯減少，這對中國生物製藥的全年盈利造成不利影響。集團的營銷費用同

比增加超過５億元，佔營收比重超４２％（超過３０億元）也十分不利集團，如果情況持續，毛

利率和淨利率將越走越低，科興中維對中國生物製藥的盈利貢獻相信亦會隨疫情穩定而有所下跌

。集多個不利條件於一身再加上偏高的沽空比例（以上周五為例接近當天成交額的９％），投資

者不宜因科興中維的關係而貿然買入，待股價跌穿６﹒７元後可考慮投機性買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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