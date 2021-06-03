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即市新聞

03/06/2021 10:17

【華為動向】華為發布鴻蒙生態獲多家券商唱好，軟件板塊普造好

　　《經濟通通訊社３日專訊》華為公司自被美國商務部納入實體清單後，Ｇｏｏｇｌｅ終止與
華為的合作。為擺脫現時主流的Ａｎｄｒｏｉｄ生態，華為近年積極發展自家的鴻蒙系統　　
ＨａｒｍｏｎｙＯＳ。華為在周三晚（２日）舉行發布會，正式推出鴻蒙２﹒０系統、華為全場
景１＋８＋Ｎ智慧生活解決方案，一站式解決智能家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音
娛樂５大生活場景。此舉意味著華為將不再依賴Ａｎｄｒｏｉｄ系統。
　　多家券商公司唱好鴻蒙將撼動中國國內操作系統市場。中信証券認為，華為的鴻蒙系統具備
戰略級的意義，將是華為消費者業務面向ＡＩｏＴ時代的基石，也是國產操作系統彎道超車海外
傳統廠商的機會。中金公司則認為，在鴻蒙的推動下，國產軟硬件崛起的長期趨勢確認，建議重
點關注軟硬件龍頭公司。
　　軟件板塊今早普遍向好，神州信息（深：０００５５５）漲停，長亮科技
（深：３００３４８）飆近７％，紫光股份（深：０００９３８）抽升４﹒８％，中科創達（深
：３００４９６）升３﹒６％，四維圖新（深：００２４０５）漲２﹒２％，用友網絡（滬：６
００５８８）微升０﹒６％，科大訊飛（深：００２２３０）升０﹒４％。惟軟件龍頭中國軟件
（滬：６００５３６）跌１﹒１％，華為軟硬體大生態的其他合作夥伴金山辦公
（滬：６８８１１１）亦軟０﹒９％。（ａｃ）

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