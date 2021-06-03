【聚焦數據】內地５月財新服務業ＰＭＩ跌至５５﹒１，低於預期

《經濟通通訊社３日專訊》今日公布的５月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業

ＰＭＩ）錄得５５﹒１，較上月下降１﹒２個百分點，低於市場預期的５６﹒２，但連續１３個

月位於擴張區間，服務業景氣度依然較高。

此前公布的５月財新中國製造業採購經理指數（製造業ＰＭＩ）上升０﹒１個百分點至

５２，錄得２０２１年以來最高值。製造業ＰＭＩ擴張加速不及服務業ＰＭＩ增速回落幅度，導

致５月財新中國綜合ＰＭＩ回落０﹒９個百分點至５３﹒８，顯示中國生產經營活動總量擴張幅

度放緩，但擴張率仍屬穩健，高於長期均值。

財新中國服務業ＰＭＩ走勢與統計局一致，綜合ＰＭＩ走勢與統計局相悖。統計局公布的５

月服務業商務活動指數微降０﹒１個百分點至５４﹒３，綜合ＰＭＩ上升０﹒４個百分點至

５４﹒２。



＊供需擴張略放緩，新出口訂單指數降至榮枯線下＊



服務業供給、需求連續１３個月保持擴張，擴張速度較上月略有放緩，仍位於高景氣區間。

支撐５月經營活動擴張的因素是銷售持續增長。調查樣本企業反映，中國成功遏制疫情，客戶需

求得以繼續復蘇；同時，還有企業提到新產品問世促進了銷售。

然而，疫情在全球其它地區卷土重來，使新增出口業務受挫，服務業外需由升轉降，５月服

務業新出口訂單指數重新降至榮枯線下。受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。

市場供求兩旺，促進就業穩步增加，５月服務業就業指數較上月微降，但仍高於榮枯線，顯

示服務業就業在後疫情時代持續修復。就業的擴張不足以應對需求的增加，５月服務業積壓工作

指數升至擴張區間。



＊成本壓力繼續加劇，企業加價幅度明顯＊



５月中國服務業的成本壓力繼續加劇，企業反映，原材料、能源、用工和運輸等費用皆有上

揚，且漲幅顯著，服務業投入價格指數刷新２０２０年１１月後最高紀錄。為緩解成本上漲壓力

，同時有賴於需求端的高熱度，服務業企業在５月繼續上調收費，加價幅度明顯，為今年以來最

顯著。受上述因素綜合影響，５月服務業投入價格指數和收費價格指數雙雙升至年內高點，前者

漲幅更大。

市場樂觀情緒持續，５月服務業經營預期指數大幅高於榮枯線，業界的信心普遍與海內外需

求預期轉強、以及新品發布有關。不過，也有企業擔心全球經濟未知何時才能從疫情中恢復，整

體樂觀度因此降至四個月低點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，５月製造業和服務業的擴張勢能依然較強，市場供求兩側

同步擴張，外需總體向好，就業市場繼續改善，企業家對服務業前景持樂觀態度。通脹問題仍是

關注重點，５月製造業和服務業的成本端和收費端價格指數悉數上漲。５月國務院常務會議兩次

提及大宗商品價格上漲問題，一方面，價格向下的傳導效應已經顯現，通脹壓力會制約貨幣政策

空間，不利於經濟恢復；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨

原材料短缺的困境，供應鏈亦受到明顯影響。（ｗｌ）

