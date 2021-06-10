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即市新聞

10/06/2021 17:31

《台股攻略－黃振宇》電子成交佔比回升，台股重上萬七點

　　《台股攻略》台股今日（１０日）回勇，加權指數早段高開５８點，期後升幅收窄，一度跌
穿１７０００點，但電子板塊今日轉好，成交比重返回五成以上，帶動大市高收，指數最終收
１７１５９點，升１９３點，成交金額為４０８９﹒６３億元（新台幣．下同），三大法人合計
淨買入１５９﹒４７億元。
　　市場資金明顯轉向電子板塊，台積電收５９９元，升２﹒２％；聯電收５１﹒５元，升
１﹒６％；聯發科及大立光更升超過３％，收９９８元及３０７０元；華邦電及日月光投控亦分
別升１﹒７％及２﹒２％，惟鴻海平收１１０﹒５元，無起跌。另外，市場焦點重回蘋果概念股
，穩懋中段曾漲停，收３５８元，升７﹒８％；全新收１１８﹒５元，升０﹒４％；宏捷科收
１４７元，升４﹒３％。航運板塊的貨運三雄今日疲弱，陽明、長榮及萬海均跌０﹒６％至
２﹒２％，分別收１１０﹒５元、１１３﹒５元及１５９元，但散裝航運股的裕民及慧洋─ＫＹ
仍升１﹒４％至２﹒５％，分別收５６﹒５元及６７﹒８元；長榮航受惠於美國航線的機票訂單
增加，收２０﹒７元，升１﹒７％；華航亦升０﹒３％，收１８﹒８５元。生物科技板塊持續吸
引資金流入，市場關注該集團今晚公布的二期臨床試驗結果，高端疫苗今日暫停交易，而合一、
基亞及台康生技均漲停，分別收２３２﹒５元、７８﹒８元及１７９﹒５元；寶齡富錦、美時、
國光生、懷特、逸達、台耀及生展亦升２﹒８％至６﹒４％。封測大廠南茂受惠於記憶體、驅動
晶片及混和訊號等電子產品應用需求激增，今日公布５月總收入為２３﹒３９億元，按年增加
３０﹒７％。
　　雖然台股今日回升，但市場仍憂慮通脹因素，投資者需關注美國聯儲局下周議息結果，加上
臨近端午節假期，相信大市仍然波動。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

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