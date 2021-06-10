《小傳日記》升降再迭起，魚缸喜轉悲，比亞迪強勢，大象小小曳

《小傳日記》魚缸今日走勢反覆，隔晚花旗國三大指數都回吐，但情緒無影響到香江股市，

今早高開數十點之後持續高走，靠住ＱＱ（００７００）及小米（０１８１０）帶動下，加上車

佬比亞迪（０１２１１）憧憬同蘋果合作，股價同樣高走逾７％，大市一度升逾２００點至

２８９５４關係口，不過睇來二萬九仍然沽壓力強，午後魚缸走勢轉弱，升幅逐步收窄至幾十點

，加上大象（００００５）及ＡＩＡ（０１２９９）跌幅顯著，恆指臨收市前「轉燈」下挫，最

終恆指收報２８７３８點，跌３點或唔夠半巴仙，主板成交１３４０﹒３７億銀。國企指數報

１０７１６，升１１點或唔夠半巴仙。恆生科技指數報７９６９，跌２點或唔夠半巴仙。

Ａ場今日走勢強勁，上綜指報３６１０，升１９點或逾半巴仙，成交４４２１﹒１７億元人

仔。深成指報１４８９３，升１７５點或逾１巴仙，成交５６０１﹒４６億元人仔。兩市合共成

交１００２２億人仔！

大隻藍戰士方面，大象跌近２巴仙，報４７﹒６５銀；生發發（００３８８）升唔夠半巴仙

，報４６７銀；ＱＱ（００７００）回吐近半巴仙，報６００﹒５銀；建行（００９３９）跪低

唔夠半巴仙，報６﹒２４銀；ＡＩＡ挫近１巴仙，報９５﹒６銀。



＊麥格理唱淡賭佬向下撻，盼蘋果訂單比亞迪急彈＊



廣東疫情反彈，麥格理話６月馬交賭收復甦趨勢回落，今個月首周每日賭收跌至２月以嚟最

低，下調第二季賭收預測，更估計馬交今年博彩收入較２０１９年低４８巴仙，濠賭佬早段懶理

再炒高，但尾盤齊齊走低。銀娛（０００２７）跌近１巴仙，報６２﹒３５銀；新濠

（００２００）走軟近１巴仙，報１３﹒９８銀；澳博（００８８０）腳軟近半巴仙，報

８﹒６８銀；金沙（０１９２８）唔見近１巴仙，報３３﹒７銀；得美高梅（０２２８２）升１

巴仙，報１２﹒０６銀。

呢幾日呠呠車有唔少消息傳出，有傳蘋果同比亞迪傾緊電車項目合作，孖屐憧憬佢哋傾得成

有新訂單，比亞迪全日彈逾６巴仙，報２１２銀；據報小米ＣＥＯ雷軍日前到訪長汽研發中心，

市場估同雙方有意合作生產小米汽車，長汽（０２３３３）仍軟近半巴仙，報２３﹒４５銀；廣

汽（０２２３８）走高逾１巴仙，報７﹒０２銀；吉利（００１７５）走上逾１巴仙，報２２銀

；恆大汽車（００７０８）唔見逾５巴仙，報３０﹒９銀。



＊資金炒生科歐康笑呵呵，新東方價殘五連跌後彈＊



資金今日湧入生科佬，今個月７號調入港股通嘅醫渡科技（０２１５８）、心通醫療

（０２１６０）同諾輝健康（０６６０６）普遍造好，諾輝彈高逾４巴仙，報８５﹒７銀；心通

走上近１巴仙，報１６﹒７６銀；得醫渡走軟逾１巴仙，報３９﹒７５銀。歐康維視

（０１４７７）控股股東折讓６巴仙配股減持，但股價硬淨抽高逾７巴仙，報３１﹒３銀；亞盛

醫藥（０６８５５）走高逾１巴仙，報４４﹒２５銀。

神州教育行業早前傳出大裁員，中央仲提出要全面規範管理校外培訓機構，更有唔少教培機

構被罰款，隔晚美股教育股亦繼續走低，但新東方（０９９０１）連跌五日後今日急彈，抽升逾

１９巴仙，報７６﹒０５銀。其餘教育佬再下探，希望教育（０１７６５）唔見近４巴仙，報

２﹒１銀；中國科培（０１８９０）走低２巴仙，報５﹒３９銀；宇華教育（０６１６９）軟近

半巴仙，報７﹒５１銀；中教（００８３９）走落近１巴仙，報１８﹒４２銀。請請！



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