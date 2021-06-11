《陸言堂－陳永陸》中港股市不缺資金，下周向上突破機會較大

《陸言堂》港股終於結束了７連跌，不過仍然受制於２９０００點的關口。



不過要留意的是就算出現７連跌的情況，但其實下跌的幅度並不明顯，所以實際上，恆指只

是在５０天與１００天平均線之間上落為主，可是兩條平均線之間的差距，只有約２００點的幅

度，所以港股下周絕對應該要有突破，問題是向上還是向下？



如果從今日反彈的成交分析，港股似乎動力不足，所以上升的機會看似不大，不過如果再細

心留意，港元持續強勢，美電一直在７﹒７５至７﹒７６水平徘徊，這與人民幣持續強勢的情況

相近，由此可見，中港股市不缺資金，只是資金在等待消息入市，故此港股在下周向上突破的機

會，其實比向下的機會大。



個別股份，可以留意豐德麗（００５７１）及寰亞傳媒（０８０７５）聯合公布的消息，寰

亞傳媒向騰訊（００７００）直接全資附屬公司ＴＨＬ Ｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ發行８３３３萬股

，相當於經擴大已發行股份總數約２﹒７９％，認購價為每股１﹒２元，較寰亞傳媒上日收市價

１﹒３５元折讓１１﹒１１％，涉及資金１億元，而今次所得款項淨額約９７００萬元，寰亞傳

媒擬用作一般營運資金及集團業務的未來發展。



不過，重要是寰亞傳媒為豐德麗的間接非全資附屬公司，雖然豐德麗完成新股發行後，持有

之股權將攤薄至６７﹒７％，但幅度十分少，反而重點是騰訊關連方持股則增至２﹒９６％，因

而刺激在消息後股價顯著上升。



至於可以吸引騰訊留意的原因，或者是由於寰亞傳媒為迎合市場業態發展，寰亞正在內容數

碼化計劃，並將會有新產品推出回饋觀眾，迎合當下觀眾的口味和消費方式，而這個改變除了令

寰亞傳媒可以引入騰訊關連方，亦代表寰亞傳媒正向新的發展方向進發。

《獨立股評人 陳永陸》

