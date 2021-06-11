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即市新聞

11/06/2021 16:04

《陸言堂－陳永陸》中港股市不缺資金，下周向上突破機會較大

　　《陸言堂》港股終於結束了７連跌，不過仍然受制於２９０００點的關口。
　
　　不過要留意的是就算出現７連跌的情況，但其實下跌的幅度並不明顯，所以實際上，恆指只
是在５０天與１００天平均線之間上落為主，可是兩條平均線之間的差距，只有約２００點的幅
度，所以港股下周絕對應該要有突破，問題是向上還是向下？
　
　　如果從今日反彈的成交分析，港股似乎動力不足，所以上升的機會看似不大，不過如果再細
心留意，港元持續強勢，美電一直在７﹒７５至７﹒７６水平徘徊，這與人民幣持續強勢的情況
相近，由此可見，中港股市不缺資金，只是資金在等待消息入市，故此港股在下周向上突破的機
會，其實比向下的機會大。
　
　　個別股份，可以留意豐德麗（００５７１）及寰亞傳媒（０８０７５）聯合公布的消息，寰
亞傳媒向騰訊（００７００）直接全資附屬公司ＴＨＬ　Ｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ發行８３３３萬股
，相當於經擴大已發行股份總數約２﹒７９％，認購價為每股１﹒２元，較寰亞傳媒上日收市價
１﹒３５元折讓１１﹒１１％，涉及資金１億元，而今次所得款項淨額約９７００萬元，寰亞傳
媒擬用作一般營運資金及集團業務的未來發展。
　
　　不過，重要是寰亞傳媒為豐德麗的間接非全資附屬公司，雖然豐德麗完成新股發行後，持有
之股權將攤薄至６７﹒７％，但幅度十分少，反而重點是騰訊關連方持股則增至２﹒９６％，因
而刺激在消息後股價顯著上升。
　
　　至於可以吸引騰訊留意的原因，或者是由於寰亞傳媒為迎合市場業態發展，寰亞正在內容數
碼化計劃，並將會有新產品推出回饋觀眾，迎合當下觀眾的口味和消費方式，而這個改變除了令
寰亞傳媒可以引入騰訊關連方，亦代表寰亞傳媒正向新的發展方向進發。
《獨立股評人　陳永陸》

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