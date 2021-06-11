《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅孰好壞？如何助窩輪發揮最大效果？

《窩輪匯智》投資者或經常會聽到分析及發行人談及引伸波幅的表現，特別是當引伸波幅向

下之時，不時會聽到我們「苦口婆心」的溫馨提示，要留意引伸波幅對輪價的影響。大家可能會

有疑惑，引伸波幅是否只跌不升？

當然不是。首先讓我們明白，為何引伸波幅會影響輪證的條款。引伸波幅是市場對後市及相

關資產波動性的預期，一般除了會參考市場的歷史波幅之外，亦包括市場對後市的看法，甚至乎

市場對衍生產品的供求情況。以現時恆指波幅指數為例，周五（１１日）再跌至年內低位並失守

１６％水平，意即恆指日內的波幅只有不足１％，從年內高位計，波幅則差不多大大減少約一半

。以現時指數約於２８８００點計，市場預期大市日內平均波幅只有不足３００點。的確，近日

恆指維持牛皮偏靜的局面，成交亦明顯大減。

引伸波幅的高低，對輪證價格有直接影響。引伸波幅升，意味相關資產的波動性將有所增加

，窩輪更有機會由價外變成價內，因此對輪證價格有利，相反則不利輪證價格。以上述指數證為

例，投資者若持有窩輪而大市靜止不動，引伸波幅進一步向下，投資者要承受波幅損失之餘，亦

要承受時間值損耗的不利影響，令投資輪證難度大大提升。故此，作為負責任的發行人，經常會

聽到我們提醒相關的風險。

話分兩頭，所謂靜極思動，若認為引伸波幅已沉寂多時，有機會一扭局勢出現突破的話，現

時或許就是低位買入的機會。無論後市是升是跌，只要大市的波幅增加，引伸波幅便有條件反彈

，屆時便會利好窩輪價格表現。到底波幅是好是壞，其實非常取決於投資者者的入市時機。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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