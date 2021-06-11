《缸邊隨筆－石鏡泉》讓孩子讀出夢想

《缸邊隨筆》在這裏談夢想似乎有點風馬牛，平日大家講「冧把」、評個股、論投資趨勢的

多，夢想真是有點遠，但正如昨文說，即使投資上已給你些微滿足感，大家也要關注一下其他人

的需要，而夢想，更不僅是拿條鹹魚便可講得明白的事情。



兒童最需要夢想。有個「夢想閱讀計劃」鼓勵基層學童追求夢想，並培養閱讀興趣。計劃推

行３年來，已讓約３﹒５萬名學童受惠。這是讓孩子有一個夢想的閱讀體驗，同時也讓父母、家

長、老師，甚至任何一個成年人得以「閱讀」兒童的夢想。



＊童夢從閱讀出發＊



透過向本地基層學童贈送個性化圖書《孩子的夢》，夢想閱讀計劃讓孩子們從圖書中，認識

、發掘、發展不同夢想的方向。兒童心底夢，有時他們固然說不清楚，而父母也無暇聽得明白，

這情況在基層家庭尤是。



很多基層家庭都是雙職父母，他們甚至需要跨區工作，為生活奔波，莫說要關心子女的成長

，例如課外活動和閱讀興趣等，單是照顧小朋友日常生活需要，可能已甚為吃力。



夢想閱讀計劃的特色在於，它可為每一個兒童讀者度身訂造屬於自己的故事，讓他們代入故

事裏的主角，包括人物的造型設定、真實名字、照片等，都是專屬的個性化安排，而故事情節則

由程式衍生出來，千變萬化。



就這樣，兒童讀者便可擁有屬於自己、獨一無二的故事書，個性化圖書有別於傳統的圖書，

它能增強代入感，讓孩子更喜愛閱讀。圖書故事涵蓋夢想的主題很多元化，包括：科研、演藝、

領袖、創業、廚師等１２個《孩子的夢》。



想投身科研，成為造福人類的科學家，又或馳騁綠茵場上，做個呼嘯攻門的足球員，甚至做

音樂家，譜出悠揚妙韻等？在「夢想閱讀」這客製化創作及出版的世界裏，全部都有可能，只要

兒童讀者敢於夢想，敢於實踐。



＊延伸活動激發動力＊



這閱讀計劃還有其他延伸活動，讓孩子們透過閱讀學習，進而親身體驗不同夢想，由此進一

步激發孩子們的學習動力，驅使他們為實現夢想而努力。



參與學校及家長都贊同，計劃有助兒童增加學習興趣，培養閱讀的習慣，並了解及發掘自己

的潛能，啟發孩子追尋夢想，而與這計劃相關的另一些計劃和活動，也有助參與的家庭，增進親

子感情，須知道優質的家庭生活，才是栽培下一代身心健康成長的重要土壤。



昨日筆者談了個推廣長者友善的計劃，讓老友記活得更好；今天則希望大家點讚之餘，也以

實際行動，支持「夢想閱讀計劃」（詳情及捐款，請按：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｑｒｇｏ﹒ｐａｇｅ﹒ｌｉｎｋ╱ＶＮＣｋｂ

），好讓幼有所長，兒童得益，香港未來才有更好的錢途。







＊福萊特玻璃可見３３元＊



昨在《午市閒談》中，筆者推介了福萊特玻璃（０６８６５）。福萊特主要在內地生產及銷

售光伏玻璃、浮法玻璃、家居及工程玻璃。光伏玻璃主要用於生產晶體硅光伏電池，以及用作薄

膜光伏電池的蓋板。



玻璃股昨個別出發，福萊特玻璃收報２５﹒７元，升１１﹒２６％，升幅為同類股份之冠；

預期市盈率１９﹒０８倍，預期周息率１﹒２０％。



＊首季純利增近３倍＊



福萊特玻璃首季業績不俗，期內收入按年增逾７成，純利約為８﹒３８億元人民幣，比去年

首季增近３倍；每股收益０﹒４元人民幣，也比去年同季增２﹒６倍。



值得留意的是，福萊特玻璃於５月２７日，獲貝萊德增持逾１６００萬股或３﹒５７％，每

股平均作價２１﹒６８０７元，涉資約３﹒４８億元，這曾一度令福萊特勁升９﹒３６％。



＊股價上破５頂＊



福萊特玻璃的走勢與比亞迪（０１２１１）頗相似：周綫圖上，同樣見底回升，如能上破保

力加通道中軸，則更好世界；日綫圖上，已造５頂，若上破５頂，可見３３元，而交銀國際和大

摩則分別予它目標價為３１元及２９元。



昨午推介時，福萊特玻璃報２４﹒９元，無貨者可考慮現價吸納，短期阻力２５﹒２元，目

標上望３３元；短期支持２２﹒９元，跌穿２２﹒５元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

