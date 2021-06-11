《窩輪豪情－梁業豪》恒指中午前須上企２８９１８

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保健

業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為龍湖集團

（００９６０）、中國海外（００６８８）與新地（０００１６），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

農業銀行（０１２８８）、中信股份（００２６７）與匯控（００００５）。

港股高開，屬意料之內，但估計高位會有不輕的阻力。事實上，５大指數的開市位均較美指

期貨偏低，代表港股好友大戶的進攻態度並不進取，而其後大市即見呈現回吐，恆指從

２８９１８回落。由此證明，筆者開市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內「若高開，不宜追買」的建議

是值得參考的。作為投機者，即使大市有利好消息支持，亦應於足夠值博率支持下，才候低捕捉

造好圖利的機會。若於中午前不見恆指企穩於２８９１８之上，下周初後市將不宜樂觀，大家應

有退守至更低水平的心理準備。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

