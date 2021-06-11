《股林淘金－林家亨》電車前車可鑑，時代天使（０６６９９）可吼

《股林淘金》電車股浪潮己開始了一、兩年時間，不少投資者認為已經來到了尾聲，但現時

到底只是調整還是泡沫見頂？投資者其實可以回看１００年前的汽車股熱潮歷史作為前車之鑑。

當年１９２１年通用汽油發明了有鉛汽油其特性可提高汽油的抗爆性，能令汽車的馬力倍增

，故乘載能力和續航力也大幅改善在用家需求快速增加下整個汽車業帶來了質的改變，汽車業進

入快速擴張時期大約維持了３０多年的劇烈競爭後才完成行業整合美國由原本約３００多家汽車

企業變成只得通用福特佳士拿和美國汽車４間公司。在香港上市的耐世特（０１３１６）以前在

１９０９年前也是美國其中一間汽車公司在１９０９年被Ｂｕｉｃｋ（通用汽車旗下子公司）收

購，並轉型成為了通用汽車旗下專責的汽車零件生產廠，其後更發展至供應給其他競爭者包括福

特佳士拿福士寶馬豐田及歐洲ＰＳＡ中國印度的大汽車生產商等也是它的客戶。所以在現時電油

車進化至電動車的風潮下，未來耐世特的業務前景是受惠者，投資者可以考慮趁調整時吼低買進

。

今周亦有新股值得認購，投資者可以考慮認購時代天使（０６６９９）。時代天使是主打隱

形矯治解決方案提供商，研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器，按２０年的達成案例

計量，前兩大市場參與者的市場佔有率總計為８２﹒４％，公司市場分額為約４１％。時代天使

的淨利潤由２０１８年的５８﹒２百萬元（人民幣．下同）增至２０１９年的６７﹒７百萬元，

並進一步增至２０２０年的１５０﹒９百萬元。投資者認購後宜設止蝕價在８％水平。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

