《凱文隨筆－凱文》七國峰會，只有海風、瘋言瘋語

《凱文隨筆－凱文》七大工業國周末結束歷時三天的會議後，在一片瑟肅死寂的海灘上來一

個大合照，完全沒有陽光的色調，也確實配合了這次集會的主調。不太關心國際事務的人感到奇

怪，七國元首合照，多了幾個人，原因是當中還加入了歐盟、北約，南韓等「客人」，「反華小

先鋒」印度本來也獲邀請列席，奈何病毒弄人，如果總理莫迪還敢去參加派對的話，可能國民不

會讓他回國了；莫迪的戲份也被澳洲總理莫里森給搶走了，真箇是政治舞台。



德國總理默克爾在海灘拍攝合照前一直戴上口罩，反映了她是一個具有獨立思維的魅力人物

；專家告訴我們，打了疫苗也不保證必定不會受到感染，要知道病毒是在變種。新聞圖片（別去

看既煽情又有政治立場的所謂報導，他們往往誤導讀者）也反映會議的小休期間，五個歐洲人聚

在一張小桌子談笑甚歡，形成自己的圈子；也許美洲人也有自己的夥伴，那日本的菅義偉就可寂

寞了。



綽號「變色龍」的法國總統馬克龍，在合照期間跟拜登勾肩搭背，既像兄弟，又像父子，他

還跟拜登說「美國大哥當我們是手足」（ＵＳ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ ｉｓ ａ ｐａｒｔｎ

ｅｒｓｈｉｐ）的陳腔濫調，但在記者會上卻變臉，表示要「尊重中國」，與「聯合公布」（中

國霸權、沒人權）出現了違和感，變得比天氣還要快。拜登是玩政治的老江湖，但江山代有人才

出，小狐狸青出於藍，早把老狐狸玩弄於股掌之中。英國首相約翰遜不甘後人，才不管「聯合公

布」裏的香港、新疆人權問題，他看到的是中國帶來的「挑戰」，更重要的是「機會」，善哉！

北約秘書長竟然也說「中國不是敵人」。拜登可能要質疑：你們都在瘋言瘋語！忘了「聯合公布

」的內容嗎？



這個所謂七國峰會，早已失去了昔日的光輝，也是美國在其目前最大能力範圍內，能夠動員

起來的反華大聯盟了，他們所佔的經濟產值也就是全球的一半，半個地球的最發達國家（儘管是

貌合神離，兼且各懷鬼胎）聯手來對付中國，那另外一半呢？就當成是中國的兄弟吧。



中國方面的回應是「口頭與行動」雙管齊下，外交部發言人趙立堅花了一分多鐘的時間回應

，可以用他當中八個字來作概括：「美國病了，病得不輕」；與此同時，解放軍昨日（１５日）

也出動了歷來最高紀錄的２８架戰機繞台行動，回應了七國狼狽為奸的「台灣牌」圖謀。



美國一架軍用運輸機前陣子運載了三名美國參議員降落台灣松山民、軍兩用機場，突破了中

方一貫重申的底線；很多人雀躍了，笑言解放軍沒膽開戰；然而，懂軍事策略的人也同時笑了，

中美開戰會這般草率嗎？會由美國來主導嗎？把導彈當成汽水罐互相投擲嗎？當成學生打群架嗎

？中美的戰爭（如果真有這一天的話）必定會記入世界戰爭藝術史中，就像「上甘嶺」戰役一樣

，是美國軍校列為戰敗教訓的教材，不是那些盲目反中仇中的人能夠理解的；特朗普有句話是咱

們認同的，睡王拜登絕不是能夠應付習近平的角色。



峰會之後，拜登就要跟俄羅斯在日內瓦會面了，俄羅斯總統普京也大方接受美國傳媒的專訪

，幼稚的記者試圖挑撥中俄關係，他不了解普京這種人物，才不跟你來甚麼偽善的外交辭令，闢

頭就直說：中俄關係之好，前所未見，中國也沒有把俄羅斯說成是敵人、殺手等；如果拜登堅持

其一貫對普京的強硬態度，美俄首腦會面肯定就要像中美上次在阿拉斯加的對話，不歡而散；如

果拜登軟弱，企圖拉攏俄羅斯來牽制中國，那回國後如何跟他美國的同儕與民眾交代，真是兩難

局面。再說，中俄之間的默契，早已超越盟友了，雙方不結盟，只是礙於種種原因罷了。



美國財長耶倫、商務部長、貿易代表戴琦，及國務卿布林肯最近都相繼要約中國的高層官員

通電話，實質談甚麼我們不清楚，但要求通話的是美方，通話時間是中國的早上、美國的深夜，

那就不難猜測誰在求誰了。美國的通脹率近日不斷攀升了，官方數字不及民間體驗，居住在美國

的中國博客帶我們造訪沃爾瑪這種中低端的超市，發覺商品漲價幅度是一成至三成不等，根據美

國經濟學者約翰泰勒推斷出來的定律（基本的經濟學常識），通脹升至某個水平就必須要加息，

但聯儲局似乎不斷在淡化有關的行動，美國在此時此刻加息，可能就會地動天搖了；美國政客常

把「與中國脫勾」掛在口邊，不知道是在裝傻還是真的白痴，他們屬於社會上富裕豐足的一群，

可以不買中國製造的廉價商品，但普羅大眾就不可以了，中美現在未脫勾，日常用品已漲價不少

，受不受得了，就等著瞧了。很多人認為，美元崩潰等同世界末日，故不相信；然而，去年初，

如果有人預測，美國在大疫情中將死最多人，又有沒有一個人會相信這個預測？今天，美聯社用

上了「里程碑」一字來形容美國的新冠死亡人數，超越了六十萬人，是２０１９年美國全國癌病

患者的死亡數目，美國的偉大可以確定已經是過去式了。

