《新股掛牌》時代天使現報４３８﹒４元，每手賺逾５萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》時代天使（０６６９９）今日首掛，股價表現理想。該股現價
報４３８﹒４元，較招股價１７３元高１﹒５３倍，該股成交約１０２４萬股，涉資３９﹒０２
億元。以每手２００股計，不計手續費，每手賺５３０８０元，盤中曾高見每股４８０元。
據了解時代天使公開發售獲超額認購２０７８倍，一手中籤率１﹒５％。今日首掛開報４０
０元，較招股價高逾倍。（ｊｃ）
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