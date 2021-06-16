《新股掛牌》時代天使現報４３８﹒４元，每手賺逾５萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》時代天使（０６６９９）今日首掛，股價表現理想。該股現價

報４３８﹒４元，較招股價１７３元高１﹒５３倍，該股成交約１０２４萬股，涉資３９﹒０２

億元。以每手２００股計，不計手續費，每手賺５３０８０元，盤中曾高見每股４８０元。

據了解時代天使公開發售獲超額認購２０７８倍，一手中籤率１﹒５％。今日首掛開報４０

０元，較招股價高逾倍。（ｊｃ）

