《牛熊志選－陳其志》資金看好小米，部署相關認購證及牛好倉

《牛熊志選》恆指上周展開技術反彈，上周四（１５日）重上５天及１０天兩條平均線，短

期跌勢略為喘穩，惟若遲遲未能重返２８５００點之上，後市仍然相對偏淡，暫宜先行觀望。恆

指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒２８億港元資金淨

流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約１﹒７３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡

倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６８００點至２７０９９點之間

，累計相當約１２６３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８２００點至２８４９９點之間累

計了相當約１１６５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至１５﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒７個波幅點至１６﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒６個波幅點至２０﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

２６﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２７﹒０％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降２﹒７個波幅點至３０﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至

１７﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２３﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至１７﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒４個波幅點至２２﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２１﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，小米（０１８１０）的相關認購證及牛證合共錄

得約４６７４﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的小米認購證為行使價約２９元至３３元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍至６﹒８

倍；牛證方面，資金留意收回價２５元至２６元之間的較貼價條款，收回距離約６﹒２％至

１１﹒７％，槓桿約７﹒４倍至１１﹒９倍。另外，贛鋒（０１７７２）相關認購證及牛證期內

錄得約２５８７﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１４５元至１５５元附近的中長期及

長期價外條款，實際槓桿約２﹒５倍至２﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約

１２２１﹒０萬元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４４元至

２６５元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒３倍至６﹒４倍；熊證方面，資金主要留意收回

價３０８元至３２０元附近的條款，收回距離約５﹒５％至９﹒６％，槓桿約８﹒７倍至

１４﹒０倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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