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即市新聞

19/07/2021 10:38

《窩輪豪情－梁業豪》處反彈浪中的回吐階段，還有ｃ浪上升？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業
、必需性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現
為港交所（００３８８）、小米（０１８１０）與ＥＳＲ（０１８２１），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選建設銀行（００９３９）、匯控（００００５）與工商銀行（０１３９８）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為醫療保健業、原材料業與公用事業。此外
，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米、港交所與ＥＳＲ，可用
作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股票，則宜首選匯控、建設銀行與中海油（００８８３）。
　　美指期貨走勢持續向淡，曾低見４２９６﹒７５；港股低開後，低位有好友大戶維持秩序。
國企股的買盤較藍籌股積極，科技股更較美指期貨偏高逾０﹒８％。港股現處於反彈浪中的回吐
階段，可被視為ａ浪上升完結後的ｂ浪調整，且看ｃ浪上升會否於稍後出現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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