《缸邊隨筆－石鏡泉》為何個市跌？

《缸邊隨筆》摩根士丹利的資深交易員Ｂｒｉａｎ Ｈｅａｖｅｙ給出美股上周五大跌的原

因，先報告他的看法，之後筆者再談談港股又為何跌。



Ｂｒｉａｎ Ｈｅａｖｅｙ認為美股上周五跌的原因是：



１﹒市底已弱了好一陣子，上周五是發出來。



筆者問：哪些訊號反映市底弱？發完未呢？



筆者答：大戶有縮沙跡象，只是散戶熱情，未發完，起碼要等到７月２９日。



２﹒銀行股表現不濟。



筆者自問自答：知吖，Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ業績不好，跌；Ｍｏｒｇａｎ

Ｓｔａｎｌｅｙ，績好都俾人沽，反映美股市場不看好美銀行下半年行情。點解呢？下半年經濟

可能不好囉。



３﹒利息一直下滑，周期股、價值股都企不住。



筆者自問自答：息跌，周期股跌，即是話下半年經濟不好？



４﹒友儕閒談常聽到Ｌｏｗ，Ｌｏｗ，Ｌｏｗ。



筆者無得問無得答：因我無美國證券界朋友。



５﹒對微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌等的買盤在過去幾天都明顯地少了，領頭股失蹤，大市會

續下。



筆者估：這周怕只用看上述這四隻美股巨頭升不升，升就止瀉，續跌，繼續瀉。咦，個市好

易睇噃。



６﹒似乎交易員會在今周起的業績公布期先減減磅，以至清倉。



筆者估：梗要績前減磅啦！業績如預期，即是價已反映了，升不了多少；業績差了，價要跌

；只有業績超預期才可升。持股只得三分之一機會贏，不如去賭大細啦！



７﹒見有較多的對冲基金去套利以至沽空，增長型的軟件、互聯網股，Ａ╱Ｄ（升╱跌）線

見跌方增加。



筆者講：交易員與對冲基金均傾向沽，Ａ╱Ｄ線梗跌。



Ｂｒｉａｎ Ｈｅａｖｅｙ講了七點（其實尚有更多的，不過無篇幅盡錄），他講了很多棵

樹，但無講到個森林。



＊美儲局不敢講ＰＰＩ＊



森林是乜？筆者看是通脹。看通脹會否脹、脹、脹，不是看ＣＰＩ（消費物價指數），而是

看ＰＰＩ（生產物價指數），製造成本高了，零售消費物價必貴，故美儲局成日講消費物價，是

誤導大眾。美儲局不敢講ＰＰＩ，是因為自２０２１年初以來的ＰＰＩ增幅，如將之年率化，將

是３２％！！！３２％呀！不是３﹒２％，這是自７０年以來，即是５０年來的最大增速！



各位以為華爾街大戶、對冲基金經理，也會否看到？肯定會，他們會怎諗？



歷史告訴我們（起碼費利文經濟學派認為）通脹是貨幣多發現象，由貨幣多發所帶來的通脹

，是不會自動消失（即是不是如美儲局所講的暫時性Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ），而是要由緊縮貨

幣退市（不ＱＥ），才可止脹。而緊縮貨幣，一定會使股市不好看。



美儲局主席鮑威爾一直對公眾謂無退市計劃，但在上周在美國國會聽證會上，美儲局主席就

謂美儲局曾談及退市。為何鮑威爾出爾反爾？簡單，對公眾講大話，無乜後果，但對美國國會講

大話就是犯罪。美儲局主席也可以對公眾講大話，你信佢幾多？



對於美股的後向，不多寫了，大家可重看筆者兩篇舊文：昨日周一文及上周一文。



港股又沒有退市之慮為何又跌？又不多講，又看舊文：《遲來的六月市道》。



有認為港股市跌，是因為投資者不悉阿爺對科技股會點管。昨日之前，點解釋都無用，昨日

之後就易講了。



昨日，新聞報告，以色列有家ＮＳＯ公司，執行個飛馬計劃，可以遠距離監控目標人物，他

們只要在被監控者或其緊密接觸者的手機植入軟件，就可以用「零點擊」，即不用被監控者連結

上該軟件，就可以對被監控者錄音、偷聽、下載其手機圖片，２０１８年有美聯社記者卡舒吉被

人政治謀殺，不是他的手機被植入軟件，而是他未婚妻手機四日前被植入軟件。滴滴出行或類似

服務，可以掌握幾多人的手機號碼？中國的敵人拿到這些號碼，可以有乜用途，你估啦！美國宣

布不會對滴滴進行安全審查，但中國就謂要對滴滴進行安全審查，不就說明問題？



你去美國上市，美國叫你交資料，你能不交？唔好講笑啦！你問Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟啦

！大雨期間，要遠離河流山澗。今時審查期間，少沾這類股，就是對自己荷包的安全保障，有乜

咁唔明朗呢？



＊心動先看７１﹒５元＊



昨天（１９日）筆者在《午市閒談》推介了心動公司（０２４００）。心動主要於內地及海

外，包括亞洲、南、北美洲及澳洲，開發、發行及營運免費的網絡及手機遊戲，透過銷售遊戲內

的虛擬物品，產生收入；心動也開發及營運付費遊戲和授權遊戲，並提供在線推廣服務。



心動昨收報６５﹒７５元，升２﹒３％，預期市盈率９４４﹒２９倍。



＊ＴａｐＴａｐ獲遊戲商認可＊



心動上周六（１７日）公布了２７款線上遊戲內容，其中６款為心動自行研發，同時顯示了

ＴａｐＴａｐ作為遊戲發行的新平台，吸引力愈來愈大，也愈來愈獲遊戲廠商認可，所以心動前

景令人憧憬。中信証券予心動的目標價１１３元，另外４間券商予其目標價則由６８至８６元不

等，平均目標價為７７﹒１６元。



＊業績轉好呈升勢＊



周線圖上，心動由今年２月高位，回落至４月至今整固，惟昨曾升穿保歷加通道中軸，上試

通道上軸位；日線圖上，也見它在低位橫行了一段時間，並呈向上走勢。



昨午推介時，心動報６７﹒０５元，當時建議有興趣者，可待回調至６６﹒５元才吸納，短

期阻力在７１﹒５元，目標也先看７１﹒５元，後再上望８０元；短期支持６３元，跌穿６３元

止蝕。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

