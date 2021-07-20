《股林淘金－林家亨》變種病毒惹恐慌，今天入市有低位

《股林淘金》近一星期歐美各國的變種病毒Ｄｅｌｔａ似有蔓延趨勢，一眾航空、旅遊、郵

輪及能源股遭到拋售，恐慌指數Ｖｉｘ上升！２０％，美股昨天（１９日）遭受近月來罕有的拋

售潮，道指中午後一度跌去９４６點收市報收跌７２５點，納指下跌１５２點跌幅約是

１﹒０６％。然而，電動車板塊表現抗跌力強，龍頭Ｔｅｌｓａ及三隻中概電車股先跌後回升，

分別上升０﹒３１％至１﹒７７％不等。

昨天港股ＡＤＲ收市價大約如下：騰訊（００７００）５４３﹒７元；美團（０３６９０）

２７３﹒８元；港交所（００３８８）５１８﹒８元；京東集團（０９６１８）２８８﹒４元；

比亞迪（０１２１１）２０５﹒８元。今早（２０日）８時４０分美股道指場外期貨上升１４０

點，恆指昨晚ＡＤＲ收市價大約跌２２０點，估計今天早上港股下跌２００多點而矣，未來難有

更大幅度下跌，值得趁低分階段吸納汽車股，尤其是有電能車股概念的股份，靜待金九銀十的銷

售旺季來臨。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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