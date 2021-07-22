  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2021 14:08

【恒大風波】摩通：內銀或面臨評估恒大敞口的壓力

　　《經濟通通訊社２２日專訊》摩根大通發表研究報告指出，香港四家銀行暫停向恆大
（０３３３３）香港部分樓盤買家提供新按揭貸款，加上恆大與廣發銀行的糾紛，可能會增加內
地銀行評估其對恆大敞口的壓力，而這種壓力將「加劇開發商的流動性擔憂和信用前景」。
　　報告指出，如果境內銀行繼續採取行動，中國恆大可能面臨信貸額度降低、融資成本提升和
提前還款的要求，存在負反饋並可能提升流動性風險。分析師認為，對開發商融資的強硬政策取
向和房地產銷售放緩，或會導致銀行對開發商敞口的信用風險上升。
　　報告提到，儘管暫停抵押貸款可能是香港銀行對恆大信用前景的「不信任投票」，但對恆大
業務基本面的實際影響很小，因為香港業務僅佔恆大資產僅約１％。
　　報告預計，事件對整個金融體系產生溢出風險的可能性亦比較低，因為多數貸款應有抵押品
，因此暫時中央政府不太可能會介入。
　　據報，匯豐銀行、中銀香港（０２３８８）、恆生銀行（０１１１１）及東亞銀行
（０００２３）在重新評估貸款風險後，已暫停向恆大位於香港的兩個在建項目的買家提供新的
抵押貸款。另外，恆大公布，與廣發銀行就近期訴前財產保全民事裁定事宜，充分溝通，並已妥
善解決問題。（ｃｌ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/07/2021
【預告回購即彈】半日逾億掃微盟　分析籲勿急於沽貨止蝕！
FOCUS22/07/2021
【FOCUS】恒大系勁彈難言脫險　慎防幣圈商票共振風暴
財經熱話22/07/2021
金沙業績符預期 一眾濠賭股彈升
財經熱話22/07/2021
恒大解決廣發行財產保全爭議　股價急反彈一成
板塊分析22/07/2021
公布強勁盈喜 新天綠色乘風飛翔
板塊分析22/07/2021
下注人工智能　百度構建增長引擎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金