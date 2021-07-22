【恒大風波】摩通：內銀或面臨評估恒大敞口的壓力

《經濟通通訊社２２日專訊》摩根大通發表研究報告指出，香港四家銀行暫停向恆大

（０３３３３）香港部分樓盤買家提供新按揭貸款，加上恆大與廣發銀行的糾紛，可能會增加內

地銀行評估其對恆大敞口的壓力，而這種壓力將「加劇開發商的流動性擔憂和信用前景」。

報告指出，如果境內銀行繼續採取行動，中國恆大可能面臨信貸額度降低、融資成本提升和

提前還款的要求，存在負反饋並可能提升流動性風險。分析師認為，對開發商融資的強硬政策取

向和房地產銷售放緩，或會導致銀行對開發商敞口的信用風險上升。

報告提到，儘管暫停抵押貸款可能是香港銀行對恆大信用前景的「不信任投票」，但對恆大

業務基本面的實際影響很小，因為香港業務僅佔恆大資產僅約１％。

報告預計，事件對整個金融體系產生溢出風險的可能性亦比較低，因為多數貸款應有抵押品

，因此暫時中央政府不太可能會介入。

據報，匯豐銀行、中銀香港（０２３８８）、恆生銀行（０１１１１）及東亞銀行

（０００２３）在重新評估貸款風險後，已暫停向恆大位於香港的兩個在建項目的買家提供新的

抵押貸款。另外，恆大公布，與廣發銀行就近期訴前財產保全民事裁定事宜，充分溝通，並已妥

善解決問題。（ｃｌ）





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