《出旗制勝－麥穎儀》港股回調龍頭科網股普跌，當中阿里較硬淨

《出旗制勝》港股連跌兩日，昨日（２０日）更一度跌穿２５０天牛熊分界線

（約２７１６９點），臨近收市跌幅能收窄，最終收報２７２５９點，全日跌２３１點。大市成

交金額１３９５億。今早（２１日）雖能高開８０點，但升幅只維持一段短時間，隨後掉頭並倒

跌超過１００點，跌穿２７１５０點水平。今早龍頭科網股ＡＴＭＸＪ普遍要跌，當中阿里

（０９９８８）股價較為硬淨跌幅較少。

阿里上日曾見５天低位，最多跌超過１﹒１％，見２００﹒４元，險守２００元關口。尾段

跌幅收窄，並反跌為升０﹒１％，報２０２﹒８元，為ＡＴＭＸ中唯一一隻能錄得升幅的個股。

投資者如看好，或可留意阿里購１２１５３，行使價２３９﹒０８元，實際槓桿８﹒９倍，引伸

波幅３４﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月２９日到期。

阿里股價近日繼續於低位２００元水平徘徊，其實股價自年初２６０元水平一直回落，回調

幅度超過２成，而７月份更見過６個月低位１８９﹒９元。投資者如認為短期阿里有機會再次跌

穿２００元，看淡或可留意阿里沽１２２８９，行使價１７３﹒９８元，實際槓桿５﹒５倍，引

伸波幅４０﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年０１月０６日到期。

平保（０２３１８）本周表現平平，要隨大市回落，周一（１９日）、二分別跌１﹒３％及

１﹒２％。今早雖能輕微高開０﹒６％，但開市不久就要掉頭回落，更跌１﹒８％，報７０﹒３

元。另外，有大行報告指平保經銷團隊改革效果未如理想，６月份平安的個人新業務按年跌

１２％，首年保費收入指標同樣令人失望，因此下調平保今年新業務價值預測至按年跌３％，目

標價由９０元降至７８元。如認為股價短期內有機會跌穿７０元，看淡或可留意平保沽

１７９６９，行使價６０元，實際槓桿６﹒７倍，引伸波幅３２％，換股比率１０兌１，

２０２２年０１月２８日到期。

平保７月１４日份曾下試６９﹒８５元，但７０元關口或見支持，翌日能反彈上７３元水平

。回顧平保今年以來表現，從高位約１０３元回落至７０元附近，跌幅超過３成，如投資者認為

股價短期內或見技術反彈或仍有上升空間，看好或可留意平保購１６８８５，行使價

８４﹒９３元，實際槓桿１１﹒４倍，引伸波幅２６﹒９％，換股比率１０兌１，２０２１年

１２月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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