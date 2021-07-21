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21/07/2021 15:28

《出旗制勝－麥穎儀》港股回調龍頭科網股普跌，當中阿里較硬淨

　　《出旗制勝》港股連跌兩日，昨日（２０日）更一度跌穿２５０天牛熊分界線
（約２７１６９點），臨近收市跌幅能收窄，最終收報２７２５９點，全日跌２３１點。大市成
交金額１３９５億。今早（２１日）雖能高開８０點，但升幅只維持一段短時間，隨後掉頭並倒
跌超過１００點，跌穿２７１５０點水平。今早龍頭科網股ＡＴＭＸＪ普遍要跌，當中阿里
（０９９８８）股價較為硬淨跌幅較少。
　　阿里上日曾見５天低位，最多跌超過１﹒１％，見２００﹒４元，險守２００元關口。尾段
跌幅收窄，並反跌為升０﹒１％，報２０２﹒８元，為ＡＴＭＸ中唯一一隻能錄得升幅的個股。
投資者如看好，或可留意阿里購１２１５３，行使價２３９﹒０８元，實際槓桿８﹒９倍，引伸
波幅３４﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月２９日到期。
　　阿里股價近日繼續於低位２００元水平徘徊，其實股價自年初２６０元水平一直回落，回調
幅度超過２成，而７月份更見過６個月低位１８９﹒９元。投資者如認為短期阿里有機會再次跌
穿２００元，看淡或可留意阿里沽１２２８９，行使價１７３﹒９８元，實際槓桿５﹒５倍，引
伸波幅４０﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年０１月０６日到期。
　　平保（０２３１８）本周表現平平，要隨大市回落，周一（１９日）、二分別跌１﹒３％及
１﹒２％。今早雖能輕微高開０﹒６％，但開市不久就要掉頭回落，更跌１﹒８％，報７０﹒３
元。另外，有大行報告指平保經銷團隊改革效果未如理想，６月份平安的個人新業務按年跌
１２％，首年保費收入指標同樣令人失望，因此下調平保今年新業務價值預測至按年跌３％，目
標價由９０元降至７８元。如認為股價短期內有機會跌穿７０元，看淡或可留意平保沽
１７９６９，行使價６０元，實際槓桿６﹒７倍，引伸波幅３２％，換股比率１０兌１，
２０２２年０１月２８日到期。
　　平保７月１４日份曾下試６９﹒８５元，但７０元關口或見支持，翌日能反彈上７３元水平
。回顧平保今年以來表現，從高位約１０３元回落至７０元附近，跌幅超過３成，如投資者認為
股價短期內或見技術反彈或仍有上升空間，看好或可留意平保購１６８８５，行使價
８４﹒９３元，實際槓桿１１﹒４倍，引伸波幅２６﹒９％，換股比率１０兌１，２０２１年
１２月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
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註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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