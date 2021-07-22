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即市新聞

22/07/2021 15:34

《美元走勢－羅明立》英鎊暫１﹒３５╱１﹒３８上落機會大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２６　　　１１０﹒０７　　　１１０﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８０１　　　１﹒１７８７　　　１﹒１７９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７４３　　　１﹒３６９１　　　１﹒３７４０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８０　　　０﹒９１６７　　　０﹒９１６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３６　　　７﹒７７１８　　　７﹒７７２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》英國要求歐盟重新審視《北愛爾蘭議定書》，並作出調整，因北愛爾蘭地區繼
續實施歐盟的一系列規定，造成英國和北愛爾蘭的貿易往來存在障礙。但歐盟已明確表示應按協
議執行，不會就貿易安排作出重新談判。非美貨幣出現反彈，美匯指數升至９３之上掉頭回落，
美國１０年期國債收益率亦從低位回升。疫情反彈的憂慮有所減退，整體市場氣氛雖有改善，但
相信投資者對後市態度仍然審慎。英鎊昨日（２１日）夜盤升高，初步支持位１﹒３６７０，初
步阻力位１﹒３７８０，暫時大區間１﹒３５╱１﹒３８上落機會大。今日（２２日）歐洲央行
議息，除非貨幣政策立場有重大轉變，否則仍然以１﹒１７╱１﹒１９波動為主。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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