《美元走勢－羅明立》英鎊暫１﹒３５╱１﹒３８上落機會大

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２６ １１０﹒０７ １１０﹒１５

歐元╱美元 １﹒１８０１ １﹒１７８７ １﹒１７９５

英鎊╱美元 １﹒３７４３ １﹒３６９１ １﹒３７４０

美元╱瑞郎 ０﹒９１８０ ０﹒９１６７ ０﹒９１６７

美元╱港元 ７﹒７７３６ ７﹒７７１８ ７﹒７７２６

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《美元走勢》英國要求歐盟重新審視《北愛爾蘭議定書》，並作出調整，因北愛爾蘭地區繼

續實施歐盟的一系列規定，造成英國和北愛爾蘭的貿易往來存在障礙。但歐盟已明確表示應按協

議執行，不會就貿易安排作出重新談判。非美貨幣出現反彈，美匯指數升至９３之上掉頭回落，

美國１０年期國債收益率亦從低位回升。疫情反彈的憂慮有所減退，整體市場氣氛雖有改善，但

相信投資者對後市態度仍然審慎。英鎊昨日（２１日）夜盤升高，初步支持位１﹒３６７０，初

步阻力位１﹒３７８０，暫時大區間１﹒３５╱１﹒３８上落機會大。今日（２２日）歐洲央行

議息，除非貨幣政策立場有重大轉變，否則仍然以１﹒１７╱１﹒１９波動為主。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１７００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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