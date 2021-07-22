《小傳日記》恒大ＵＰＵＰＵＰ！唔知你敢唔敢高追呢？

《小傳日記》呢兩日市場坐過山車咁，少啲心血都真係出晒事，昨日（２１日）穿過二萬七

之後，今日迎來大反彈，盤中升過５００點直上２７７００點關口。市場既憂慮變種會唔會侵襲

，又憂慮大企業業績影響投資者情緒，所以唔少無貨缸友都係睇定小小。

另一方面，香江呢邊近日都一地花生殼，皆因恆大（０３３３３）近期消息多蘿蘿，真係花

生都剝唔完。先傳出資金被人凍結後解凍，之後恆大係香港嘅樓盤暫時被多間銀行拒絕做按，得

東亞（０００２３）肯捱義氣，之前做開嘅就繼續做。

歸根究柢，都係市場擔心恆大資金鏈問題，恆大係咪真係「大到不能倒」，呢一點似乎係有

人想試水溫，上午放消息，下午就解凍，莫非係「有人」想睇睇市場反應？不過唔少住揸住恆大

系股票嘅都應該一殼眼淚，事關近期股份都由高位蒸發一半有多，特別係城中某位「富豪」係恆

大粉絲，不理恆大出嘅股定債，總之買左先講，帳面條數係點就唔使講啦。

此外，恆大為撲水，幾乎咩都想拎來香港上市，之前話礦泉水業務，今日再有消息話將研究

旅遊業務上市可能性。不過，而家全世界都知恆大危危乎，上市定價一定被人壓價壓到喊，而散

戶係咪覺得值得認購，就自行思考啦！

不過如果呢幾日跌市先買嘅話，你就有福啦！今日恆大系走勢靚仔，好似恆大汽車（００７

０８）就曾經升過三成，一手都有千幾蚊執下，不過有無膽買都係一個問題，我就自問膽仔細細

，無能力賺呢啲錢啦。

其他恆大系方面，恆大汽車（００７０８）升兩成，報１５﹒８８銀；恆騰（００１３６）

升近９巴仙，報４﹒３銀；恆大（０３３３３）升近８巴仙，報７﹒８１銀，恆大物業（０６６

６６）升近４巴仙，報６﹒９３銀。



恆大系股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大汽車（００７０８） １５﹒８８元 升２０﹒３％

恆騰（００１３６） ４﹒３０元 升８﹒８６％

盛京（０２０６６） ６﹒９０元 無升跌

恆大（０３３３３） ７﹒８１元 升７﹒８７％

恆大物業（０６６６６） ６﹒９３元 升３﹒７４％

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