《日入而息》中國監管當局擬嚴厲處罰滴滴，傳恒大研旅遊業務上市

《今天重點》﹡恆大集團表示已與廣發銀行妥善解決財產保全裁定事宜；傳恆大

（０３３３３）研究旅遊業務上市可能性；多家港銀拒恆大樓花按揭申請，

東亞仍接受現樓按揭

﹡路透：監管視滴滴赴美上市為挑戰權威，擬嚴厲處罰

﹡本港６月整體消費物價升０﹒７％，基本通脹率０﹒４％

﹡元朗７﹒２１事件，各被告判囚３年６個月至７年；鄧懷琛囚７年，被指主

動參與暴動指揮白衣人打黑衣人

﹡前蘋果日報４高層涉違國安法保釋被拒，９月底再訊；黎智英入稟要求行使

壹傳媒投票權，押至９月１５日審

﹡南豐申請在大埔露輝路及汀角路發展土地共享先導計劃

﹡政府收回將軍澳魷魚灣村及香港電影城附近土地建公營房屋

﹡本港新增１宗美國輸入病例，連續４５天本地零確診



《即日市況》﹡恆指高收４９９點報２７７２３，科指升１６２點報７４９０



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒３４％，成交１﹒３萬億元近一年最多



《美元匯價》﹡英鎊暫１﹒３５╱１﹒３８上落機會大；歐元最新報１﹒１７９１╱９２，

日圓最新報１１０﹒３１╱３２



《公司業績》﹡新威斯頓（０８２４２）年度虧損大增至１﹐３９億元，不派息



《公司資訊》﹡Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）上季收入計及新收購業務貢獻按年實現低雙位數

增長

﹡ＷＴ（０８４２２）控股股東場內均價２４﹒２仙悉售持股，午後復牌

﹡中海油（００８８３）旅大２９－１油田投產

﹡太陽國際（０８０２９）附屬暫停Ｓｗａｒｍ租賃協議

﹡希慎（０００１４）訂立可持續融資框架，推出首隻可持續發展債券

﹡美好發展（０２６６２）續重啟擴展ＩＰ業務，與創夢天地美圖分別簽署合

作協議；美好發展與美圖公司（０１３５７）簽署為期三年的合作開發協議

﹡國銀租賃（０１６０６）附屬出售兩架二手空客Ａ３２０ｎｅｏ飛機

﹡壹家壹品（０８１０１）廠房欠租遭停止供電被迫停產，三個月料失收入

１５００萬元

﹡稀鎂科技（００６０１）短暫停止買賣待發內幕消息

﹡華泰瑞銀（０８００６）斥３９９萬元購深圳Ａ股歌爾７﹒８萬股

﹡愛世紀（０８５０７）今早起停牌，待發主要交易及內幕消息

﹡沛嘉醫療（０９９９６）上半年總收益升２６３％至５１７０萬元人民幣

﹡中國再保險（０１５０８）子公司原保費收入總額跌８﹒４％至

２３３﹒３２億元人民幣

﹡ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）推出升級版手機應用程式

﹡佐丹奴（００７０９）次季銷售額按年升４４％，同店銷售升３％

﹡百威亞太（０１８７６）Ｂｒｉｔｏ退任董事會聯席主席等職務

﹡中國動力控股（００４７６）中文簡稱將於本月２７日更改為「科軒動力控

股」



《國企紅籌》﹡白雲山（００８７４）藥品諾氟沙星片獲內地藥監局通過仿製藥一致性評價



《神州民企》﹡恆大集團表示已與廣發銀行妥善解決財產保全裁定事宜；傳恆大

（０３３３３）研究將旅遊業務上市可能；多家港銀拒恆大樓花按揭申請，

東亞仍接受現樓按揭

﹡世紀陽光（００５０９）今早起短暫停止買賣，待發內幕消息

﹡大明國際（０１０９０）上半年製造業收入按年升１４﹒６％

﹡國美零售（００４９３）與深投控及深圳怡亞通訂立框架合作協議

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《中國要聞》﹡中證監今日審核中國電信Ａ股上市申請

﹡深圳出台促消費措施，探索建立大灣區國際免稅城

﹡珠海國資終止入股法拉第未來，傳因外匯因素打退堂鼓

﹡珠海隧道透水事故共發現１３名遇難者，仍有一人被困

﹡人社部表示６月底養老保險基金委託投資到帳超１萬億

﹡北京集租房開工６﹒３萬套，建設規模居全國首位

﹡商務部表示上半年「一帶一路」沿線國貿易額增２７％；上半年ＦＤＩ錄

６０７８億人幣增２８﹒７％；上半年美元計非金融類直投同比增４﹒７％

；今年汽車銷售或正增長，扭轉三年下滑局面；完善貿易政策工具箱，跟蹤

大宗商品價格走勢；研究出台針對性政策降低外貿企業綜合成本；消費市場

恢復不均衡，將完善促消費政策措施；船公司高利潤引關注，冀海運企業著

眼長遠

﹡商務部回應亞馬遜對賣家封號：支持企業保護權益

﹡上海到２０２５年，戰略新興產業增加值將超１萬億元

﹡浦東將推出境外人才永久居留推薦新機制

﹡光伏行業協會料今年中國光伏新增５５－６５ＧＷ

﹡二季度公募基金盈利逾８７００億元人民幣，同比增１５％

﹡上海清算所支持進出口銀行成功首發一年期以上金融債

﹡中國開設國家研究所，將研究數字人民幣相關密碼學

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡華為雲電腦將停止服務運營

﹡調查指三成央行計劃未來一至兩年增持人民幣

﹡據報法拉第未來今赴納斯達克掛牌，恆大汽車持股兩成

﹡中汽協表示上半年轎車品牌銷量排名，東風日產軒逸居首

﹡海關總署出台１５項措施支持浦東打造社會主義引領區



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，台灣衛福部稱將推出振興方案

﹡據報台積電本季決定是否赴日設廠，日政府補貼是重點



《其他消息》﹡元朗７﹒２１事件，各被告判囚３年６個月至７年

﹡外交部駐港公署促美方停止對港區國安法無端抹黑

﹡前蘋果日報４高層涉違國安法保釋被拒，９月底再訊

﹡傳香港言語治療師總工會５成員被捕，涉發布煽動刊物；言語治療師總工會

成員被捕，檢獲美化反修例兒童刊物

﹡鄧懷琛囚７年，被指主動參與暴動指揮白衣人打黑衣人

﹡黎智英入稟要求行使壹傳媒投票權，押至９月１５日審

﹡政府收回將軍澳魷魚灣村及香港電影城附近土地建公營房屋

﹡賀一誠稱拒絕現屆議員參選無矛盾，因每階段有不同制度

﹡證監會表示本港去年底資產及財富管理規模按年升２１％

﹡金管局舉辦「商業數據通」網上研討會，預計年底推出試點項目

﹡本港６月整體消費物價升０﹒７％，基本通脹率０﹒４％

﹡何文田「芳菲」首推３０伙，折實入場費約６８０萬元

﹡深股通額度全日用近６５億元，陸股通連續四日淨流入；滬股通額度全日用

３２億元，陸股通淨流入５９億元

﹡美麗華集團旗下四大業務及合作商戶聯手推消費券優惠

﹡屈臣氏團已投資７﹒５億元於可持續發展項目

﹡香港快運８月開辦直飛台北和高雄航線

﹡網上行成為香港動漫電玩節及電競嘉年華大會指定光纖寬頻供應商

﹡南豐申請在大埔露輝路及汀角路發展土地共享先導計劃

﹡西九管理局首席工程總監司徒澤民即日起離任，此前已休假兩個月



《大國博弈》﹡克里表示美國正研究開徵碳關稅，促中國關閉舊燃煤電廠

﹡美國貿易代表戴琪稱將與澳洲共同應對中國貿易挑戰

﹡美國在中澳爭端中站隊澳洲，外交部表示毫無根據的評論



《河南暴雨》﹡中央氣象台強調河南強降雨過程對秋糧生產影響不大

﹡河南強降雨已致３３人死，直接經濟損失１２﹒２億元

﹡國台辦對台灣「有關方面」慰問河南水災表示感謝

﹡國家防總工作組赴現場指導河南當地兩水庫險情處置

﹡國開行向鄭州地鐵、鞏義國資等應急貸款１８﹒６億元

﹡網指鄭州富士康員工被困求救，鴻海稱人員安全無虞

﹡銀保監推出防汛救災專屬金融服務，做好保險理賠服務

﹡暴雨北移河北嚴陣以待，山西料降雨持續引發山洪



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗美國輸入病例，連續４５天本地零確診

﹡衛健委表示新冠病毒沒人造痕跡不接受第二階段溯源計劃

﹡台灣新增３０宗本土確診，首宗感染變種病毒老婦死亡

﹡何栢良稱外防輸入不能靠好彩，應收緊航班熔斷機制

﹡賀一誠稱國家衛健委暫不允許澳門過度放寬通關措施

﹡孔繁毅稱年輕人接種復必泰後疑患心肌炎在預期之內

﹡印尼單日死亡人數再現新高，越南疫情未退

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