《窩輪匯智－劉嘉輝》美股業績期，部署納指１００窩輪有法

《窩輪匯智》本周港股一度反彈後又再回調，在疫情的陰霾下奧運終於揭幕，周五港股再度

出現調整，當中體育用品、餐飲、手機及甚至港交所（００３８８）等皆現較急的回調，大市又

再回試低位，並未擺脫上落格局，交投相對淡靜。

港股氣若游絲，反觀美股則表現強勢，納指１００指數回試近１５０００點關口，力圖突破

再見新高。下周將迎來美股的業績期，本周公布業績的ＩＮＴＥＬ好過市場預期，下周業績股包

括３Ｍ及微軟等。在港股上市的美股窩輪選擇當中，可留意納指１００的相關產品，以行使價

１４８００點附近為例，２０２１年１２月到期，實際槓桿約８﹒２倍。部署上，相關輪證所追

蹤為納斯達克１００指數期貨，投資者在評估美國指數權證價格時，應注意相關香港及美國交易

所的時區以及實際交易日和交易時間的差異。在聯交所不開放買賣美國指數權證期間，指數水平

有機會較為波動。

有投資者或會問，這類美股窩輪到期時如何計算價值？首先，若相關產品能在結算時由價外

變為價內，窩輪方有內在值，否則一般情況，價外產品於到期時結算價都定必等於零。

計算美國指數認購證現金結算金額為︰｛（收市水平－行使水平）ｘ一手買賣單位ｘ指數貨

幣金額｝╱兌換比率。而相關的認沽證的公式為︰｛（行使水平－收市水平）ｘ一手買賣單位ｘ

指數貨幣金額｝╱兌換比率。由於算式得出的金額為美元，因此要再按匯率計算成港元的結算價

格。假設釐定於估值日的匯價為７﹒７５，只需將數式的答案乘以７﹒７５便能得出港元的結算

價格。詳情可往匯豐輪證網站，輸入產品編號，系統便會得出輪證的條款及相關資料ｗｗｗ﹒ｗ

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《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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