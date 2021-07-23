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即市新聞

23/07/2021 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》跌勢已經告一段落

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材
料業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移
動（００９４１）、港鐵（０００６６）與ＥＳＲ（０１８２１），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
東亞銀行（０００２３）、快手（０１０２４）與汽車之家（０２５１８）。
　　港股大巿從本周三（２１日）低位開始回升，雖然成交量變化未見反映出上升動力已經明顯
增強，卻足以顯示跌勢已經告一段落。後巿能否往上突破，現時未可判斷；但既然即巿局勢已經
變得顯著向好，投機者的圖利方向只得一個：候低造好，直至指數期貨小時圖形勢變淡為止。然
而，由於明天（２４日）為周未，各位若持有指數牛證圖利，應以持有即巿倉為主，即使過巿，
亦應只動用明顯較小的注碼參與。最後，昨天（２２日）指數期權莊家以較低（現處偏低水平）
的引伸波幅開價，反映出好淡雙方已經找到巿場平衡點。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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