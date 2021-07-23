【北水炒Ｄ乜】淨流出２５﹒２億人幣，買長汽沽騰訊

《經濟通通訊社２３日專訊》恆指高開１７點，報２７７４０點。最高升１７點報

２７７４０點，最低跌５０１點報２７２２２點。恆指收報２７３２１點，跌４０１點或

１﹒４５％。

按額度計算，北水全日淨流入２５﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是長城汽車

（０２３３３）、比亞迪股份（０１２１１）、東岳集團（００１８９）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１３９５﹒７５億元增加１﹒８％。其中港股通成交３８５﹒３億元，佔總成交

２７﹒６％。



＊車股逆市走強＊



中國乘用車聯合會表示，因去年同期處於疫情後恢復期，基數偏高，７月狹義乘用車零售銷

量預計１５３萬輛，同比下降４﹒３％；三季度晶片供應問題預計將持續緩解，汽車市場仍處於

穩健的運行區間。汽車股逆市走強，長城汽車升８﹒２３％報３４﹒２元，北水淨買入７﹒４億

元。比亞迪股份升１﹒５２％報２２７﹒２元，北水淨買入５﹒３億元。東岳集團跌３﹒３４％

報１２﹒１６元，北水淨買入１﹒６億元。騰訊控股跌２﹒３９％報５３１元，北水淨賣出２１

﹒５億元。美團跌２﹒３６％報２７３﹒２元，北水淨賣出８﹒９億元。香港交易所跌３﹒５２

％報５２１元，北水淨賣出８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

長城汽車 （０２３３３） ７﹒４１

比亞迪股份 （０１２１１） ５﹒２６

東岳集團 （００１８９） １﹒５９

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒４１

中國移動 （００９４１） １﹒１８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２１﹒４８

美團 （０３６９０） －８﹒９３

香港交易所 （００３８８） －８﹒０２

李寧 （０２３３１） －４﹒９２

小米集團 （０１８１０） －３﹒７８

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