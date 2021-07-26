《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證及牛證

《牛熊志選》恆指上周表現再次轉弱，反彈受制於２０天及２００天兩條主要平均線，短期

後市仍然不太樂觀，料有機會再次考驗２７０００點心理關口支持，暫宜先行觀望。恆指牛熊證

資金流情況，截至周四（２２日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約６９６７﹒０萬港元資

金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約７１８１﹒０萬港元資金淨流出，顯示有淡

倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６６００點至２６８９９

點之間，累計相當約１７９４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８３００點至２８５９９點

之間累計了相當約１４５７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至１６﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒８個波幅點至１７﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒６個波幅點至２１﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

２６﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２６﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至３２﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升２﹒３個波幅點至３１﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

１６﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２３﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至１６﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒６個波幅點至２３﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２１﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約７２９３﹒０

萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為

行使價約５８１元至６５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒７倍至１１﹒７倍；牛證方

面，資金留意收回價５００元至５２５元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒６％至７﹒４％，

槓桿約１２﹒０倍至２５﹒１倍。另外，美團相關認購證及牛證期內錄得約４５４２﹒０萬元資

金淨流入部署，資金留意行使價３２５元至３５０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

６﹒３倍至８﹒０倍；牛證方面，資金留意收回價２３２元至２６０元之間的較貼價條款，收回

距離約５﹒７％至１５﹒９％，槓桿約５﹒６倍至１３﹒５倍。

至於看淡資金流方面，期內港交所的相關認沽證及熊證合共錄得約１６４６﹒０萬元資金淨

流入部署。港交認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４５３元至４８１元附近的中期價外

條款，實際槓桿約６﹒４倍至８﹒０倍；熊證方面，資金主要留意收回價５５０元至５８０元附

近的條款，收回距離約５﹒１％至１１﹒０％，槓桿約８﹒０倍至１３﹒６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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