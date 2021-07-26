《運籌帷幄－梁業豪》１１時便可預知當日後市走向？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和中性。上周五（２３日）港股甫開市即呈急挫，雖曾見跌勢喘定，市

況反彈乏力。其後大市進一步下跌，顯示淡友大戶完全控制了大局。其實，投資者若參考指數期

貨小時圖上，每個交易日的首兩個時段（即１１：００ａｍ前）的市況變化，是不難找到當日後

市走向的啟示的。大家若感興趣，可於「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內，重溫筆者於上周六（

２４日）的「美股、港股影音分析」片段，了解箇中分析技巧。

７月份期貨、期權即將到期，若明天（２７日）收市前好友仍未能重奪市場控制權，恐怕淡

友會乘勝追擊，將港股推往更低的水平。平心而論，現時大市的下跌動力的確較上升動力為大，

投資氣氛亦屬利淡；若無利好消息出現，後市難免會易跌難升。大家或已留意到，近日港股的弱

勢與美股表現無關，亦不大受到內地股市走勢的影響，主要乃反映出一些內地當局對科技股的監

管。但筆者關注的，為已經顯著下挫的股價是否已經處於過偏低的水平。大家認為呢？

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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