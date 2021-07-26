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即市新聞

26/07/2021 09:06

《外匯達仁－盧楚仁》淨多倉重現，標誌美元進入新的里程碑

　　《外匯達仁》根據《路透社》７月２３日的報道和計算，美國商品期貨交易委員會上周五
（２３日）公布的數據顯示，過去一周的投機客轉為淨看好美元，此為２０２０年３月以來的首
次。數據顯示，截至７月２０日當周的美元淨多倉規模為３﹒９６９億美元，為去年３月以來首
次出現。之前一周仍然是淨空倉，規模４０﹒６億美元。由此反映交易員已轉軚改為持有美元，
這亦解釋了近期美元持續向好的原因。
　
　　在分析師來說，美元後市走勢仍然存在分歧，說美元反彈只屬短暫，亦認為美元升勢已經差
不多到了盡頭，叫投資者要小心。但我認為美元後市走勢仍然可以睇高一線，目前美元的優勢，
在於聯儲局未來只會愈來愈鷹派，反觀歐、日、英等央行短期內仍會維持鴿派的貨幣政策，故在
相比較下，美元便會得到明顯優勢。
　
　　有記者朋友問我，耶倫說美國債務上限即將在月底屆滿，要求美國國會盡快採取行動來防止
債務違約，問這個消息會否令美元造成嚴重打擊？我認為這十年八年間，美國久不久就會到達債
務上限，到達前就是華府與國會之間一輪角力，國會議員基本上會和白宮討價還價，然後最終有
驚無險地提高債務上限來避免違約。
　
　　然而過去這些畫面重複又重複，令交易員已經麻木，因大家都會估計到最終都會達成協議來
避免違約。況且如今參眾兩院由民主黨控制，基本上更加不用擔心。當然世事無絕對，若萬一美
國真的出現違約的話，當然會對美元甚至整個環球金融市場造成嚴重衝擊，但說到尾這個機會率
的出現很微，投資者無需過分憂慮。
　
　　反而這個星期金融市場的焦點定必落在周三（２８日）聯儲局的議息會議上，普遍預計聯儲
局有機會在這或下一次即９月份的議息會議，討論或甚至宣布開始減少買債。所以我並不擔心美
元會受到債務違約困擾，而又再轉回弱勢。如果這樣的話，那麼為什麼有大批交易員轉軚持有美
元好倉呢？令事隔一年多後美元的淨好倉又再出現。所以事實上反映，交易員對美元後市較有信
心。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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