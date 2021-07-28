《窩輪豪情－梁業豪》跌勢減弱，乏力回升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原

材料業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中信

股份（００２６７）、中芯國際（００９８１）與港鐵（０００６６），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選友邦保險（０１２９９）、騰訊（００７００）與金沙中國（０１９２８）。

港股好友早市曾經反攻，可惜恆指期貨升抵２５５９４後便再度遇阻而回。市況所見，好友

嘗試將即市防線推上２４９４４，價位的走勢算是偏穩。陰陽燭小時圖上，２５５９４成為了

ＳＡＲ極點高位；若２：００ｐｍ前不見出現高於該位的時段收市位，港股午市將易跌難升。恆

生指數、國企指數與科技指數的估計結算價（ＥＡＳ）均已轉升為跌，加上美指期貨從高位回落

。恆生指數須守穩於即市首個重要支持位２４８５２附近。整體而言，港股大市的跌勢已告減弱

，惟依然乏力正式回升。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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