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即市新聞

28/07/2021 12:25

《窩輪豪情－梁業豪》跌勢減弱，乏力回升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原
材料業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中信
股份（００２６７）、中芯國際（００９８１）與港鐵（０００６６），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選友邦保險（０１２９９）、騰訊（００７００）與金沙中國（０１９２８）。
　　港股好友早市曾經反攻，可惜恆指期貨升抵２５５９４後便再度遇阻而回。市況所見，好友
嘗試將即市防線推上２４９４４，價位的走勢算是偏穩。陰陽燭小時圖上，２５５９４成為了
ＳＡＲ極點高位；若２：００ｐｍ前不見出現高於該位的時段收市位，港股午市將易跌難升。恆
生指數、國企指數與科技指數的估計結算價（ＥＡＳ）均已轉升為跌，加上美指期貨從高位回落
。恆生指數須守穩於即市首個重要支持位２４８５２附近。整體而言，港股大市的跌勢已告減弱
，惟依然乏力正式回升。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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