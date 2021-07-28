《拆局麒想－林嘉麒》外資撤走真實，恒指未死最後防線２４５８５

《拆局麒想》中港股市短期急跌，投資者驚恐的同時也努力找原因，畢竟外圍累創新高，唯

獨中港股市獨憔悴。市傳消息很多，有傳聞美國監管當局限制美國基金投資中港股市，亦有指最

近人民幣貶值趨勢強化外資撤退，也有說市場有私募基金爆煲。筆者認為，假如美國真的對投資

者設限，情況會比世界大戰嚴重，用邏輯推理看機會不大；至於人民幣貶值、基金爆煲，實質與

股市關係是雞和雞蛋的問題，資金走，人民幣跌，同理，股市跌，基金實爆倉。因此也不是中港

股市大跌的主因，理據不足。



說實話，筆者找不到原因，也認為不是最重要，相反，數據出來的結果更值得大家參考。先

看內地股市，在７月２３日至２７日的最近三個交易日，北向資金累計淨賣出超２１０億元，走

資是明顯的。有研究資料顯示，早於５月份，外資已經大幅降低了內地股票比重，例如：三一重

工、京東方Ａ、濰柴動力和歌爾股份的倉位，下降持股變動比例超過１０％。另外，女股神

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ執掌的方舟投資（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）似乎也在減持中，旗下最大

基金ＡＲＫ ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＥＴＦ管理的２３０億美元資產目前只剩下０﹒３２％投資

於中國企業，已賣出了約１３９萬份貝殼ＡＤＲ，還賣出９７０３９０份京東ＡＤＲ、

６２９８８４份騰訊ＡＤＲ、１０７７６７份阿里巴巴ＡＤＲ、１１６１５３份拼多多ＡＤＲ，

此外還賣出了１３７６１份比亞迪ＡＤＲ；而ＡＲＫ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ＥＴＦ只有３﹒８％，值得留意的是前者２月時比例高達８％，而後者也有

９％。



高盛早前發表報告指，外資在Ａ股中的持股比例曾升至紀錄新高４﹒５％，高於２０１９年

底的３﹒６％，幾乎是２０１４年１１月滬港通開通時的３倍。從絕對金額來看，外資目前通過

合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）和滬港通持有大約５６００億美元的中國Ａ股，遠高於

２０１４年底的８２０億美元。可惜至６月，北上資金流入明顯放緩。外資一直在Ａ股配置集中

在食品飲料、醫藥板塊。前者高達１５％，後者也有１１％。值得留意的是，一直受外資寵愛有

加的白酒股，自上周五（２３日）開始的四個交易日連日急挫，貴州茅台跌一成，五糧液跌兩成

，水井坊更是連日跌停，累計跌幅兩成八。外資明顯對中國投資有戒心，事實上，自去年對互聯

網公司的政策轉向開始，投資市場無間斷的收到加強監管的消息，近月情況更甚，上周末教育行

業「雙殺」、滴滴被傳要求退市，美國上市的中概股也是大跌。冰封三尺非一日之寒，外資離場

不是近日。



從數據樂觀角度看，外資已減持了三個月，儘管未必完結，或說不定沽得七七八八。最後，

估一估大市短期底位，儘管這一輪淡友殺得性起，大部分好友懷疑熊市已來，但從恆指的幾個指

標去分析，我們還未「玩完」。首先，熊市其中之一個定義是高位跌多過兩成，說實話，很多大

價藍籌指數股跌幅已多於兩成，惟恆指未算死。從恆指今年高位２月１８日３１１８３，兩成跌

幅為２４９４６；用收市高位計，２月１７日的３１０８４，兩成跌幅為２４８６７，昨日

（２７日）大市穿過此兩位置，終於也能收復，已告訴大家恆指未死，此為關鍵之一。另外，以

月線圖量度，由２０１６年的低位向上延線至２０２０年整年，支持線大約為２４５８５。只要

一日未收於２４５８５以下，過去五年走勢都未完結，此為第二關鍵位置。一日不穿，恆指也未

死。擔心死的可能是散戶，因為大家高位持倉的話，身家跌幅一定多過兩成。

《獨立股評人 林嘉麒》



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