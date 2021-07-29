《運籌帷幄－梁業豪》教你看大跌市的反彈目標

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和１７﹒５％，局

勢則均尚屬顯著向淡。雖然港股大市從低位略為回升，幅度並不夠大，且升幅不算暢順。若單看

恆指、國指與科指的日線圖形勢，當前回升的勢頭很大機會只屬反彈。至於反彈幅度，大家暫時

不應寄予厚望。筆者的一貫處理方法，為先看最近一個跌浪幅度的０﹒２３６倍和０﹒３８２倍

反彈目標，再看０﹒５倍反彈目標，有市況隨時掉頭再挫的心理準備。

但於價位企穩於０﹒５倍反彈目標之上的時候，筆者會進一步看０﹒６１８倍反彈目標，並

改看上一級跌浪幅度的０﹒３８２倍、０﹒５倍和０﹒６１８倍反彈目標。當然，於大跌市過後

，即使新升浪真的已經開始，初期投資者的應市信心不會即時回復，沽壓依然會不時出現。因此

，雖然我們準備了多個升浪目標，投資者仍須小心翼翼，逐個目標看清楚淡友的再攻意欲。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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