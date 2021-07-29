【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒８億人幣，「揸車送外賣」

《經濟通通訊社２９日專訊》恆指高開７４７點，報２６２２１點。最高升８６１點報

２６３３５點，最低升３８３點報２５８５７點。恆指收報２６３１５點，升８４１點或

３﹒３％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是比亞迪股

份（０１２１１）、吉利汽車（００１７５）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是

美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。

主板成交２５４１﹒２２億元減少９﹒７％。其中港股通成交６２６﹒６億元，佔總成交

２４﹒７％。



＊中證監言論緩解市場沽壓＊



高盛發表研究報告指，比亞迪電池業快速擴張，將其股納入「確信買入」名單，重申目標價

３１３元。比亞迪股份升９﹒４８％報２３１元，北水淨買入９﹒９億元。吉利汽車升７﹒５８

％報２５﹒５５元，北水淨買入８﹒７億元。藥明生物升４﹒６２％報１２４﹒６元，北水淨買

入７﹒７億元。

傳中證監副主席方星海昨晚與多間大行高管開會，解釋整頓教育行業的政策是有針對性的，

無意傷及其他行業的公司，市場對行業監管憂慮有所減緩。美團升９﹒４９％報２２８﹒４元，

北水淨賣出４７﹒１億元。騰訊控股升１０﹒０２％報４９２元，北水淨賣出６﹒９億元。香港

交易所升５﹒８％報５００元，北水淨賣出６﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

比亞迪股份 （０１２１１） ９﹒９１

吉利汽車 （００１７５） ８﹒６９

藥明生物 （０２２６９） ７﹒７１

中芯國際 （００９８１） ５﹒９９

李寧 （０２３３１） ２﹒８８



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －４７﹒０６

騰訊控股 （００７００） －６﹒９１

香港交易所 （００３８８） －６﹒２３

小米集團 （０１８１０） －２﹒３３

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒６０

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