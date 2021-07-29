盈富基金（２８００）更改章程禁止「美國人士」購買

《經濟通通訊社２９日專訊》盈富基金（０２８００）今公布正式更新章程，提及與美國有

關的最新披露，尤其是基金單位不得在美國或向位於美國境外之「美國人士」，即指任何美國公

民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體，就上述目的而言，指

任何合夥企業、協會、信託、合資企業、公司、集團、子集團或其他組織，包括外國分支機構或

美國境內的任何人士，或美國證券法Ｓ規例第９０２條界定為「美國人士」的人士要約或發售，

且美國人士概不得申請或購買任何基金單位，不論是否依賴於相關美國證券法或其他法律的任何

豁免。

公告指，對於美國人士而言，盈富基金並非合適的投資工具，且倘美國人士在２０２２年６

月３日（或美國財政部外國資產控制辦公室指定的其他日期）之後繼續持有任何單位，則美國法

律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣其單位。

變動不會影響盈富基金的營運及╱或管理方式，管理盈富基金的費用結構並無改變，且變動

將不會導致盈富基金的投資目標或整體風險狀況出現任何重大變動。

另外，其銷售文件亦有作修改，表示基金單位不得在美國或向位於美國境外的美國人士要約

或發售。美國人士不得申請新增基金單位。如申請新增基金單位，參與經紀商須向管理人提交參

與經紀商並非美國人士、不代表美國人士行事，並理解、承認並同意基金單位被禁止向美國人士

發售、轉授或質押的書面證明。參與經紀商相應可要求從其客戶獲得書面證明，以令其可就申請

新增基金單位而向管理人提供必要的證明。（ｂｎ）

